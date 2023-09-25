أفضل طريقة لتخزين البطاطس والبصل في المنزل.. «علشان متنزليش السوق كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب العديد من السيدات في شراء كميات كبيرة من البطاطس والبصل لتخزينها لفترة طويلة، دون أن تتعرض للتلف أو الفساد خاصة مع دخول فصل الشتاء، إذ يكون من الصعب على ربات البيوت، النزول أكثر من مرة إلى السوق، لشراء متطلبات المنزل الأساسية.

يستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل طريقة لحفظ وتخزين البطاطس والبصل في البيت، دون الحاجة إلى شرائه طوال الشهر من الخارج، وهو ما سيساعد في الحفاظ على ميزانية المنزل وحتى لا تتعرض الكميات الكبيرة منهما إلى العفن أو الفساد، وذلك من خلال ما نشره موقع «taste of home».

أخطاء تقع فيها ربات المنزل عند تخزين البطاطس والبصل

العديد من السيدات يقعن في بعض الأخطاء عند تخزين البطاطس والبصل خاصة عند وضعهما سويا، وهو ما يسبب لهما العفن، وذلك بسبب انبعاث غاز الإيثيلين من البصل وانتشاره بسرعة، مما يتسبب في عملية نضجه، وهو يؤدي إلى تعفن البطاطس حال وضعها بجانبه، على عكس تخزين البصل مع الثوم.

طريقة تخزين البطاطس

- عندما تبدأ ربة المنزل في تخزين البطاطس، عليها أن تضعه في مكان بارد وغير معرض للضوء وبعيدا عن الأماكن الرطبة.

- ويفضل وضعه في خزانة مغلقة حيث تحفظه لمدة تصل إلى حوالي 5 أسابيع.

- كما ينصح باستخدام خزانة قابلة للتهوية، وذلك كأحد الصناديق المصنوعة من الورق المقوى، ويكون به ثقوب تساعد على تبخر أي رطوبة زائدة.

- أن تكون الخزانة مغطاة جديا، وذلك لمنع دخول الضوء أو وجود بقع.

- وعندما تصبح البطاطس طرية أو ملمسها مجعد، أو تنبت الكثير من سنتيمترات، فتكون في هذه الحالة فاسدة ويفضل عدم استخدامها ويجب التخلص منها.

أفضل طريقة لتخزين البصل

في حالة رغبة السيدات في حفظ البصل، يجب عليهن اتباع الخطوات التالية:

- يجب وضعه في مكان جيد ومناسب للتهوية.

- يمكن أن تصل مدة تخزين البصل لأيام طويلة، فيمكن أن تتجاوز 3 أشهر.

- يفضل الاحتفاظ بالبصل في كيس ورقي أو يمكن استخدام سلة سلكية.

- لا يعتبر من المهم تخزين البصل في الثلاجة، فستعمل درجة الحرارة الباردة على جعل ملمسه لين بشكل سريع، وهو ما يعني أنه أصبح فاسدا ويجب التخلص منه بسرعة.