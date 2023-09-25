الامارات | «الدمية الشيطانية» في قبضة الشرطة.. حقيقة صورة «تشاكي» المقيدة بالأصفاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة المكسيكية القبض على دمية «تشاكي» وقامت بتقييد يديها، وهو الأمر ذاته الذي فعلته مع صاحبها الذي اعتقلته عناصر شرطة مونكلوفا في كواهويلا (المكسيك).

ووفقاً لما نقله موقع «اليونيفريسال» عن وسائل الإعلام المحلية، استخدم الرجل الذي كان تحت تأثير المخدرات الدمية المخيفة لتهديد المارة من الناس وطلب المال منهم مستخدماً سكيناً حقيقية.

الغريب في القضية أن «الدمية الشيطانية» - كما تلقب - احتجزت أيضاً، بل وتم تقييد يديها من قبل الشرطة، وهي الصورة التي انتشرت سريعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل الإعلام أنه تم إرسال المجرم المعروف بكارلوس ودميته «تشاكي» إلى قسم الشرطة «بتهمة الإخلال بالنظام وتعريض سلامة الناس للخطر».

واشتهرت الدمية المخيفة بعد سلسلة أفلام رعب أنتجت حولها تصور روح قاتل متسلسل يسكن جسد الدمية الصغيرة. ولكن لاحقاً تبين أن عملية وضع الأصفاد على يدي الدمية جاءت نتيجة إصرار إعلامي، للحصول علي صورة لطيفة ومثيرة، فعاقبت الشرطة الضابط الذي رضخ لمطالب المصورين.