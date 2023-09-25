بعد مرور 11 سنة.. كيف أصبحت ملامح «أبلة هاجر» بطلة مسلسل «دلع بنات»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 11 عامًا مرت على عرض مسلسل «دلع بنات»، وما زال دور أبلة هاجر، الذي جسدته ياسمين جمال، خطيبة الفنان سعد الصغير محفورًا في قلوب الجماهير، إذ كان لها حبا خاصا منحها مكانة مختلفة في قلوب الجمهور، تنعكس في حالة من الحب في المرات التي تعاود فيها الظهور، ويقدم «هُن»، معلومات عنها وعن ظهورها مجددًا.

أبلة هاجر.. كيف أصبحت ياسمين جمال الآن

وبرغم مرور سنوات عديدة، ما تزال الفنانة ياسمين جمال، تشارك متابعيها بقليل من الصور عبر حسابها الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات، فضلًا عن تقديمها بعض الفيديوهات، تحصد تفاعلا واسعا، إذ يحمل كثيرون مشاعر حب كبيرة لها، حيث ظهرت مؤخرا بملامح متغيرة إلى حد كبير.

الفنانة ياسمين جمال

ومؤخرًا طرحت ياسمين جمال أغنية جديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، بعنوان «سقفة كبيرة لأبو الأبطال»، عادت بها إلى الساحة الغنائية بعد فترة ابتعاد، بناءً على رغبة العديد من محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كتبها ولحنها ووزعها موسيقيًا محمد شفيق، وحاليًا تحضر مجموعة من الأغنيات المختلفة والمتميزة، كما أنها قدمت أولى تجاربها في مجال الغناء، بألبوم «أحلي واحدة» الذي ضم 8 أغنيات متنوعة، مع المخرج نبيل مكاوي.

من هي الفنانة ياسمين جمال

ويرصد «هُن»، معلومات عن الفنانة ياسمين جمال بعد ظهورها مجددًا، وهي كالتالي:

- ممثلة مصرية.

- بدأت الغناء في عمر 9 سنوات.

- مارست الغناء خلال الحفلات المدرسية.

- اكتشفها الفنان هاني شنودة.

- التحقت بالتمثيل وقدمت العديد من الأدوار.

- بدأت من خلال مسلسلات أم كلثوم وأين قلبي.

- قدمت للسينما أفلام: «بدون رقابة، كامب، وعسكر في المعسكر».

- قدمت للتليفزيون مسلسلات من دلع البنات والصيف الماضي.