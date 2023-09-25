6 فئات ممنوعة من تناول الفول بالبيض.. تعرف على الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول بالبيض من الأطباق الشعبية المفضلة لدى كثيرين، فهو طبق لذيذ وصحي يحتوي على عديد من العناصر الغذائية المفيدة.

ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول الفول بالبيض، وذلك لأسباب صحية، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- مشكلات في الجهاز الهضمي:

يساعد تناول الفول بالبيض في تفاقم مشكلات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون الإمساك أو الانتفاخ أو الغازات.

- حساسية الفول:

يعاني عديد من الأشخاص من حساسية شديدة للفول، ما يسبب ظهور رد فعل تحسسي عند تناوله.

- الذين يعانون القولون العصبي:

ينصح هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكه، لأنه يسبب تفاقم أعراض القولون العصبي.

- مرضى الكلى:

لأنه من الصعب على هؤلاء المرضى التخلص من البوتاسيوم والفسفور الموجود في الفول.

- مرضى أنيميا الفول:

يجب عليهم تجنب تناول الفول، لأنه يمنع امتصاص الحديد من الجسم، ويزيد من أعراض أنيميا الفول.

- مرضى القلب والضغط:

لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، ما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار، وهو عامل خطر لأمراض القلب والضغط.

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