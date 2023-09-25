بعد انفصالها عن الفنان شريف منير.. من هي لورا عماد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ساعات أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته السيدة لورا عماد، في منشور رسمي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير».

أسرار في حياة لورا عماد

أسرار عديدة كشفتها السيدة لورا عماد خلال لقاء سابق لها في برنامج «الستات ميعروفش يكدبوا»، قائلة إن الفنان شريف تغير بعد الجواز للأحسن: «عندما كانت صغيرة كنت صغيرة وكنت بتجنن كتير والغيرة أخدت فترة من حياتي ودا طبيعي علشان السن، وشريف تغير بعد الجواز عن فترة ما كان سينجل، اتغير للأحسن في حاجات كتير بالنسبة ليا، ومش بيخليني أحس بالغيرة».

وتابعت خلال اللقاء أنها شعرت بالمسؤولية الكبيرة بعد إنجابها طفلتها فريدة: «بعد فريدة لقيت نفسي متدبسة في مسؤولية كبيرة، ومكنش عندي حد بيساعد غالبا لما الواحد يمثل بيبقى في حد بيساعد بس دا مكنش متوفر بالنسبة لي».

معلومات عن لورا عماد

يقدم «هن» معلومات عنها، معلومات عن السيدة لورا عماد طليقة الفنان شريف، وهي كالتالي:

- من مواليد 1 يناير عام 1972.

- بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة.

- اعدها طارق التلمساني في الدخول لعالم الفن والتمثيل.

- أول ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم «البطل» إنتاج 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر.

- شاركت في مسلسل الرجل الآخر، مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، وشاركت في فيلم سوق المتعة عام 2000، وفيلم أرض الخوف عام 2000.

- ابتعدت عن الفن منذ عام 2001، ثم عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

- جمعتها قصة حب بالفنان شريف منير كُللت بالزواج، وإنجاب ابنتين، وهما فريدة وكاميليا وهي زوجته الثانية ليست أم أسما شريف.

و نشرت أسما شريف منير من قبل رسالة للفنانة لورا، زوجة أبيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «الست الجميلة اللي في الصورة دي هي لورا مرات أبويا.. إيه ده هو في مرات أب حلوة كدة؟ أومال فين الحوافر والعيون الشريرة مش مرات أب؟ يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت، ده اللي المجتمع والأفلام دايما بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات اللي في الدنيا، عمرنا ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت على حقوقنا ولا التزامات أبويا لينا».