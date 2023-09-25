كيف تتخلصين من مشكلة تعرق اليدين؟.. طبيب يوضح الأسباب والحلول

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرق اليدين مشكلة يعاني منها بعض الأشخاص نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث تسبب شعورًا بالإحراج لصاحبها في بعض المواقف عند التعامل مع الآخرين، ويستعرض «هن» في هذا التقرير أسباب تعرق اليدين وطرق علاجه.

قد يكون تعرق اليدين حالة مرضية يجب علاجها، إذ تبدأ اليدان بالتعرق رغم وُجود الشخص في ظروف لا تحفز إنتاج العرق في الحالات الطبيعية، مثل الجلوس في غرفة مكيفة، والجلوس في بركة السباحة وفقا لموقع «مايو كلينك».

وقالت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مشكلة تعرق اليدين عادة ما تكون وراثية، وتظهر على الشخص المصاب بعد فترة البلوغ.

أضافت «الكحكي» أنه يمكن علاج فرط تعرق اليدين بحصول المريض على مجموعة من العلاجات بشكل يومي، تقلل من الأمر لكن ليست بشكل فعال لذا يجب استخدامها يوميًا، موضحة أن حقن البوتوكس تعد من أكثر العلاجات الفعالة في علاج مشكلة تعرق اليدين، لافتة إلى أنها تقلل من حدوث التعرق بشكل ملحوظ على مدار من 6 إلى 7 أشهر.

وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تعرق اليدين والتي من بينها تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة حيث تساهم في زيادة تعرق اليدين وفقا لموقع «health line» العالمي.

كما أن انخفاض السكر في الدم من الأسباب التي تؤدي إلى تعرق اليدين، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى إمدادات مستمرة من الطاقة للعمل بكفاءة ولكن عندما لا تأكل السكريات أو تبقى من دون طعام لفترات طويلة فهذا يؤدي إلى مشاكل في مستويات السكر في الدم.

أسباب تعرق اليدين

ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى تعرق اليدين أيضا:

مرضى الغدد الصماء، بما في ذلك مرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية

السمنة

التهاب المفصل الروماتويدي

مشاكل الجهاز العصبي

مرضى السكتة الدماغية.

النوبة القلبية

حلول للتخلص من تعرق اليدين

يمكن التخلص من تعرق اليدين باستخدام عدد من الوصفات والطرق الطبيعية البسيطة ومنها استخدام خل التفاح، حيث إنه يساعد في الحفاظ على جفاف راحة يدك المتعرقة عن طريق موازنة مستويات الرقم الهيدروجيني في جسمك، إذ يمكنك مسح راحة يدك بخل التفاح، ومن ثم تركه طوال الليل للحصول على أفضل تأثير.

أكياس الشاي

يمكن أن تساعد أكياس الشاي في التخلص من تعرق اليدين، حيث يمكنك الاحتفاظ بها في يديك المتعرقة لمدة 5-10 دقائق يوميًا.

المريمية

قد تساعد أيضًا أوراق المريمية في التقليل من التعرق، وذلك من خلال قبض كفة اليد على حفنة من أوراق المريمية، وتناولها كمنقوع أوراق المريمية الساخن بانتظام.