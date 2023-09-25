شريف منير في عيون لورا قبل الانفصال: «كنت ممكن اطلع على الترابيزة من الغيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان شريف منير، انفصاله عن زوجته الفنانة لورا، عبر منشور عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، ما أثار حالة كبيرة من الجدل، إذ أنها زوجته الثانية، التي تزوجها بعد قصة حب وتقدم لها بطلب زواج مفاجئ، وهو كثيرًا ما تحدثت عنه في جميع المحافل.

طلاق شريف منير للسيدة لورا: كل شيء قسمه ونصيب

وبكلمات الحب والامتنان، أعلن شريف منير انفصاله، معلقًا: «تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير»، وتزوج «منير» من لورا منذ سنوات طويلة وأنجبا ابنتيه فريدة البالغة من العمر 18 عامًا، وكاميليا وهى الابنة الصغرى للفنان شريف منير.

حديث لورا عن شريف منير

روت الفنانة لورا، زوجة الفنان شريف منير، كواليس علاقتهما، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعروفش يكدبوا»، المُذاع على شاشة قناة «cbc»، قائلة: «حقيقي الحب مش بيجي بميعاد أو بترتيب، لأنه مفاجئ دون استئذان، شريف منير من النوع الشقي ارتبطنا بسرعة وحبيته جدًا في أول الزواج، وهو كان حب من أول نظرة».

لورا زوجة شريف منير: من شدة الغيرة كنت ممكن اطلع على الترابيزة

وعن حبها له وغيرتها عليه، عبرت لورا طليقة الفنان شريف منير، في لقاء سابق لها: «كنت بغير وبتجنن كتير، لما كنت بتعرض لموقف وأغير عليه فيه، كان ممكن أتجنن وأطلع على الترابيزة، لكن مع الوقت بدأت أنضج أكثر واتعامل بحكمة»، وتابعت زوجة الفنان شريف منير لورا الحديث عن علاقتهما: «قرار جميل جدًا، لأن في الآخر نتج عنه فريدة وكاميليا، ودول أحلى حاجة في الدنيا».

من هي لورا عماد زوجة شريف منير؟

ويقدم «هُن»، معلومات عن لورا طليقة الفنان شريف منير:

- وُلدت عام 1972.

- عملت لورا في البداية كموديل للإعلانات.

- ساعدها طارق التلمساني في الدخول لعالم الفن والتمثيل.

- كان أول عمل لها فيلم «البطل» عام 1998، ثم شاركت في عدة أعمال.

- اعتزلت الفن مبكرًا عقب زواجها من الفنان شريف منير.

- عقب اكتشاف التلمساني لها.

- التلمساني قدمها إلى المنتج سامي العدل للمشاركة ببطولة فيلم «البطل» عام 1998، ثم قامت بعدد من الأعمال الأخرى.

- شاركت لورا في عدة أعمال قليلة جدًا.

- شاركت في «لو كان ده حلم وسوق المتعة وأرض الخوف ومسلسل الرجل الآخر والبطل».