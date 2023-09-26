اليابان ترخص عقارا لعلاج ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت شركة الأدوية اليابانية إيساي، الإثنين، إن وزارة الصحة اليابانية، أقرت استخدام عقار ليكيمبي لعلاج مرض ألزهايمر الذي طورته الشركة مع بايوجن في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد أن أوصت لجنة في وزارة الصحة بالمصادقة على الدواء في أغسطس وذلك عقب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عليه في يوليو، وهو أول علاج ثبت أنه يبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة، وفقا لوكالة رويترز.

غير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمرت بتحذير من الدواء بسبب خطر تورم خطير في المخ شأنه شأن أدوية ألزهايمر الأخرى من نفس الفئة.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في إيساي في أغسطس إن الشركة تتوقع تسويق العقار في اليابان بعد 60 يوماً من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.