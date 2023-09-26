الامارات | نهيان بن مبارك يزور مهرجان ليوا للتمور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الثانية، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات. وتابع الشيخ نهيان بن مبارك جانباً من مزاد التمور الذي يشهد منافسات بين المشاركين لاقتناء التمور الإماراتية الفاخرة. واطلع على معروضات سوق التمور وما يرتبط بها من صناعات، والذي يشارك به عدد من مصانع التمور الإماراتية والمزارعين في الدولة، كما زار أجنحة الجهات الراعية والداعمة للمهرجان، وأجنحة الشركات المحلية والأجنبية والمحال الزراعية والمصانع المشاركة، وتعرف إلى ما تقدمه من منتجات النخيل والتمور والصناعات المرتبطة بها، وآخر التطورات الزراعية والأبحاث في مجال النخيل والزراعة بشكل عام. واطلع الشيخ نهيان بن مبارك على أجندة برامج ومهرجانات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي تراث الإمارات، وكذلك مسابقات وأركان المهرجان.

واستمع إلى شرح موجز عن المهرجان من مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عبيد خلفان المزروعي، وكذلك أبرز محطات المهرجان، خصوصاً الفعاليات والمسابقات الرئيسة التي تستمر حتى 30 الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.