الامارات | «سوق الحديقة» يطل بموسم جديد في الوجهة الخضراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة أم الإمارات عن الترحيب مجدداً بضيوف «سوق الحديقة» خلال موسمه الجديد الذي سينطلق في أكتوبر المقبل.

وأعدت الوجهة الخضراء في أبوظبي لزوارها الكثير من الأنشطة المتنوعة في سوق الحديقة في نهاية كل أسبوع (الجمعة والسبت) حتى نهاية مارس المقبل.

ويستضيف سوق الحديقة 40 من العارضين وأصحاب المشاريع في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي من خلال منح زوار الحديقة الفرصة لقضاء يوم عائلي مليء بالمتعة والترفيه والتجارب الممتعة، بالإضافة إلى aالمحلية والمنتجات العضوية المميزة والعروض الترفيهية المتنوعة.

وسيشهد السوق الذي ينطلق 20 أكتوبر المقبل مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وحصص اللياقة البدنية، ومنتجات لمجموعة من المصممين والفنانين المحليين.

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي - حديقة أم الإمارات، رشا قبلاوي: «موسم جديد آخر سيطل على ضيوف سوق الحديقة بكل ما يحفل به من أنشطة وفعاليات، ونتطلع للترحيب بجميع زوارنا».

وأضافت: «سخر فريق العمل الجهود لضمان عودة ناجحة لموسم سوق الحديقة الجديد، وتقديم تجربة مميزة لزوارنا بكل ما نقدمه من أنشطة وفعاليات»، مشيرة إلى استضافة فنانين وحرفيين مهرة، ما يضفي أجواءً من البهجة على تجارب العائلات.