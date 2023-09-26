الامارات | صوفيا لورين تتعافى بعد جراحة: الأمور على ما يرام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين (89 عاماً)، لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرّضت لكسر فيه، إثر سقوطها أول من أمس، داخل منزلها في جنيف.

وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان عبر «فيس بوك»: «بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعافٍ قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل»، مضيفةً «لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام، وستعود لورين بجانبنا قريباً».

وكانت لورين التي تُعدّ أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية احتفلت بعيد ميلادها الـ89 في 20 الجاري.

وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلماً، فيما نالت جائزتي أوسكار وجائزة في مهرجان كان.

وفي مسابقة للجمال أقيمت في روما في سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها المنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاماً، وبات شريك حياتها والمُساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية. وبدأت منذ عام 1957 تؤدي أدواراً في أعمال هوليوودية إلى جانب ممثلين كانوا يحظون بشهرة واسعة، من أمثال أنتوني كوين وكلارك غابل ومارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا.

ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى عام 2020 في فيلم «ذي لايف أهيد». وفي 2021 نالت بفضل هذا الدور جائزة «دافيد دي دوناتيلو» السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة.