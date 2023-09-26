بعد نجاح التجارب على الفئران.. دواء لإنبات أسنان بشرية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تعمل شركة أدوية يابانية ناشئة على تطوير دواء جديد يحفز إنبات أسنان جديدة للبشر بدل التي تفقد، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه في العالم.

وتهدف الشركة إلى طرح الدواء في الأسواق بحلول 2030.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه من المتوقع أن تبدأ شركة توريجيم بيوفارما التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول يوليو 2024، للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في إنبات أسنان جديدة للفئران في عام 2018.

يشار إلى أنه لدى معظم البشر براعم أسنان قابلة لتصبح سناً جديدة، إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، رغم أنها عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق.

وابتكر الفريق عقاراً يعمل على تثبيط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان، ويعمل على هذه البراعم ويحفز نموها.

ويعتزم الفريق إجراء تجربة سريرية للدواء بحلول 2025 على أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و6 أعوام والذين فقدوا الأسنان والذين يولدون دون بعضها أو كلها. كما أن العقار يمنح الأمل للبالغين الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس.