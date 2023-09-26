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بنطال الجلد يمنح المرأة الفخامة في موسم الشتاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يتربع بنطال الجلد على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أنه يأتي هذا الموسم إما من جلد طبيعي، أو اصطناعي، وأنه يمتاز بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة.

وأضافت المجلة أنه يزهو هذا الموسم باللون الأحمر البوردو خاصة، وهو لون دافيء يمتاز بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة.

وإلى جانب الأحمر البوردو، يكتسي بنطال الجلد أيضا بألوان محايدة ذات طابع كلاسيكي فخم مثل الأسود، والبيج، والبني والهافان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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