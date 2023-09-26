6 بدائل للبصل موجودة في مطبخك.. مشهورة في دول عديدة وينصح بها الطهاة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يدخل البصل دائما في وصفات المطبخ المصري، وفي العديد من المأكولات العالمية، كونه يتمتع بنكهة فريدة ومتعددة الاستخدامات، ويمكن أن يكون مذاقه حلوا أو خفيفا أو لاذعا، اعتمادا على التنوع وكيفية تحضيره بالوصفة، فهو يضيف طعما لذيذا وغالبا ما يستخدم عنصرا أساسيا في العديد من تقاليد الطهي لبناء أساس لذيذ لوصفات مختلفة، لكن هل هناك بدائل للبصل في وصفات الطعام حال عدم توفره؟

البصل متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الأطباق، من الحساء واليخنة إلى الصلصات والتتبيلات والسلطات وغيرها، إضافة إلى أن البصل يعد من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين C والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة، غير أن عدم توافره لا يعني التمتع بأشهى الوصفات فهناك 6 بدائل للبصل بمطبخك يمكنهم تحقيق نكهة مقاربة له بالأطباق المختلفة، وبدلا من الإسراع إلى السوق لشراء البصل، يمكن الاحتفاظ بهذه البدائل الستة في متناول اليد واستخدامها عند الحاجة، وفقا للموقع» «slurrp الهندي.

6 بدائل للبصل بالطبخ.. منها البصل الأخضر

البصل الأخضر، بديل ممتاز للبصل العادي سواء بالطبخ أو السلطات، ويتم استخدامه كبديل له في العديد من دول العالم، فهو يتكون من قاعدة بيضاء لم تتطور بشكل كامل إلى بصيلة وسيقان خضراء طويلة تشبه الثوم المعمر، يتم استخدام كل هذين الجزأين في الطهي، بل يعتبره بعض الطهاة بأنه بديل أفضل للبصل العادي كون نكهته بالطهي أكثر اعتدالا، كما يمكن استخدامه بالسلطات والزينة والأطباق المطبوخة.

الثوم

يعد الثوم عنصرا شائعا آخر في الطهي، وهو معروف ليس فقط بإضافة المزيد من الطعم والرائحة ولكنه يضيف أيضا للقيمة الغذائية للوجبة، في حين أن الثوم له نكهة مميزة، إلا أنه يتم استخدامه كبديل للبصل بالكثير من الطبخات والصلصات والسلطات بل يفضله البعض باعتبار طعمه أكثر تميزا وأكثر اعتدالا من البصل.

بودرة البصل

العديد من الأشخاص حول العالم يلجؤون إلى تخزين البصل لفترة أطول عن طريق تحويله إلى مسحوق، من خلال إضافة كمية صغيرة من مسحوق البصل، يمكنك إضافة نكهة ورائحة رائعة إلى الطبخ، ولتحضير مسحوق البصل، يتم تجفيف بعض البصل بشكل صحيح ثم طحنه ليصبح على شكل مسحوق، أو يمكن شراؤه جاهزا من الأسواق.

الكرفس

طعم الكرفس ليس مثل البصل، لكنه يحتوي على نسيج مماثل، ويمكن أن يوفر قواما خفيف ومقرمشا ونكهة رقيقة ويمكن إضافته بدلا من البصل في السلطات والحساء والطهي والتتبيلات المختلفة.

الكراث

الكراث من أفضل بدائل البصل بالطبخ، كونه يضيف نكهة حلوة خفيفة مع قليل من الثوم، ويطلق عليه ببعض المطابخ العالمية بأنه» ابن عم البصل الأكثر برودة«، يمكن أيضا استخدام الكراث في الصلصات والوصفات التي تتطلب وضع البصل والتتبيلات المختلفةويوصف بأنه البديل المثالي للبصل.

الشمرة

تتميز بصيلات الشمر بنكهة خفيفة تشبه عرق السوس ويمكن تقطيعها إلى شرائح رفيعة أو تقطيعها واستخدامها في السلطات أو الأطباق المحمصة. يمكن استخدام الشمر نيئا أو مطبوخا، ويمكن أيضا إضافته إلى العديد من الأطباق كبديل مثالي للبصل. وعندما تنضج يصبح قوامها مثل قوام البصل المطبوخ ولكن مع اختلاف طفيف في الطعم.