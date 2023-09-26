مَن هي سكاي ديلي عروس المصارع الشهير هوجان؟.. أم لثلاثة أبناء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر حفل زفاف المصارع الأمريكي الشهير، هالك هوجان، السبعيني، وسكاي ديلي، التي تصغره بـ25 عاما، الترند، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورهم على نطاق واسع، وكان الحفل عائليا، ولم يحضره سوى أطفال هوجان وديلي.

وارتدت العروس ثوبا أبيض دون حمالات مع خط عنق على شكل قلب وقطار من الدانتيلا، بينما ارتدى هوجان بدلة سهرة سوداء بسيطة ونسخة سوداء من باندانا رأسه المميزة وفقا ل TMZ.

زفاف بعد شهرين من إعلان الخطبة

تزوج هالك هوجان وسكاي ديلي في حفل زفاف يوم 22 سبتمبر2023 في كليرووتر، فلوريدا، بعد شهرين فقط من إعلان خطبتهما في يوليو الماضي، وتيري بوليا، هي الاسم الحقيقي لهالك هوجان، وكان هوجان، الذي تزوج مرتين من قبل، وديلي قد تعرفوا على بعضهم منذ ما يقرب من عام، وبعد زواجهما، نشر هوجان مجموعة مقاطع فيديو لهذا اليوم الخاص على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب في التعليق «أن حياته الجديدة تبدأ الآن»، بحسب ما ذكرت مجلة «بيبول» الأمريكية.

أبناء من زيجات سابقة للزوجين

لدى كل من هوجان وديلي أطفال من زيجات سابقة، بحسب المجلة الأمريكية، فـ هوجان لديه ولدين وهم بروك 35 عاما، ونيك 33 عاما من زوجته السابقة ليندا هوجان، في حين أن ديلي لديها ثلاثة أطفال وهوجان يتعامل بشكل جيد معهم، كما قال ل TMZ.

معلومات عن سكاي ديلي

ومع تداول الصور تسائل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية سكاي ديلي وتفاصيل معرفتها بزوجها الممثل الأمريكي هوجان، وتقدم«الوطن» أبرز المعلومات عن سكاي ديلي:

- سكاي ديلي التي تصغر هوجان ب 25 عاما تعمل كمدربة يوجا كما ذكرت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أنها عملت سابقا في مجال اللياقة البدنية وساعدت أيضا الشركات الصغيرة.

- سكاي أم لثلاثة أطفال أخبر هوجان لاحقا TMZ أنه التقى بالثلاثة وتوافق معهم على الفور، وقد ظهروا لاحقا في فيديو زفاف هوجان، حيث كانت ابنة ديلي الصغرى ترتدي فستان باللون الأبيض متطابق مع فستان زفاف والدتها.

- التقى العروسان بفضل صديقة ديلي، سابرينا نوفا ، كما يتذكر هوجان أثناء إلقاء خطاب في حفل زفاف نوفا في يوليو 2023، التي قدمتها له بوصفها «فتاة لطيفة».

- الظهور الأول للثنائي كان حفل بريت مايكلز في فبراير 2022، حيث نشر هوجان فيديو من كواليس الحفل يجمع بين ديلي والمغني علي حسابه الرسمي على «إنستجرام» ووصف ديلي بأنها صديقته، فرغم أن هوجان كان مطلقا بشكل رسمي من زوجته الثانية، جينيفر مكدانيل، في ذلك الوقت، لكنه خشي من ارتباك معجبين»، قائلا: «فقط للعلم سكاي التي تظهر معي على مواقع التواصل هي صديقتي وأنا مطلق رسميا وأسف لأني اعتقدت أن الجميع يعلم هذه المعلومة».

- أعلن هوجان الخطبة رسميا يوليو الماضي 2023، وقال بفيديو قام بحذفه بعد ذلك، «لقد طلبت من سكاي أن تتزوجني، وكانت مجنونة بما يكفي لتقول نعم».