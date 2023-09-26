منها "الخمول".. عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أمراض القلب من أبرز أسباب الوفاة حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية، ويمكن أن تنتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، ومنها عوامل الخطر السلوكية والعوامل الوراثية.

إليكم أبرز هذه العوامل، وفقا لما جاء بموقعي "onlyhealth"، و"مايو كلينك".

النظام الغذائي

النظام الغذائي عامل مهم من عوامل الخطر في الإصابة بالأمراض القلبية، فعندما يتضمن أطعمة غنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، وأيضا الكوليسترول، تتحول إلى عوامل خطر وقد تصيبك بأمراض القلب، مثل: تصلب الشرايين.

الخمول

عدم ممارسة النشاط البدني لفترة طويلة يصيبك بالخمول، وهذا الخمول قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

السمنة

قد تؤدي السمنة وخاصة المفرطة إلى تراكم الدهون في الدم مما قد يصيبك بتصلب الشرايين أو انسدادها، وأمراض القلب المختلفة.

مرض السكري

إصابتك بمرض السكري قد يزيد من خطر الإصابة بكثير من مشكلات القلب، وأبرزها مرض الشريان التاجي مع الذبحة الصدرية، وأيضا النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وتصلب الشرايين.

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