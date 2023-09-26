امرأتان سر تفوق مجدي يعقوب في جراحات القلب.. حزن وحب وإنسانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الإنسانية والمهارة وجهان لطبيب القلوب مجدي يعقوب، الذي اشتهر بحديثه العلمي البحت، إلا أن لقلبه أحاديث طوال بدأت منذ طفولته، يتصدرها عمته التي يعيد لها الفضل في نجاحه اليوم، وأكملت المسيرة زوجته الألمانية التي أحبها ودفعته لمواصلة مسيرة النجاح واللمعان ليصبح السير العالمي، لكن بداية صناعة أسطورة «السير» بدأ من معاناة كبيرة، كانت سببًا رئيسيا لدفعه إلى إنقاذ كثير من الأرواح من الموت.

مجدي يعقوب: مصيبة وفاة عمتي سر تفوقي

عقب تكريم الدكتور مجدي يعقوب، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، لتفوقه الطبي في مجال الجراحة ومساهماته الإنسانية والخيرية، تحدث عن من كانت سببًا في تفوقه، وهي شقيقة والده الصُغرى، التي توفيت في مُقتبل العمر تاركة طفلًا صغيرًا، إذ كانت الجندي المجهول الذي دفعته للإصرار على دراسة جراحة القلب، فهو لم يُدرك حجم مُصيبة الموت والفقدان إلا حينها، وانهيار والده عليها، بسبب انغلاق صمام القلب، ما جعله يتمنى التقدم الجراحي لطب القلب، ليقرر ويعد أبيه بدراسة مجال جراحة القلب.

رابط مقدس جمع مجدي يعقوب بممرضة ألمانية

تتبدل ملامحه بمجرد ذكر اسمها، فتُرسم ابتسامة تلقائية على وجه مجدي يعقوب، فهي أثبتت صحة المقولة الشهيرة «وراء كل رجل عظيم امرأة»، وحديثه عنها يكفي لإظهار ما يكن بداخله من حب وامتنان، إذ تحدث عن زوجته الألمانية ماريان، التي كانت تعمل ممرضة خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج «فرصة أخيرة» على قناة «ON»، بنبرات الحُزن: «كان لها دور ووجود ضخم بحياتي وحياة عائلتي، هي أم أولادي أندروا وليزا وصوفي، كانت سيدة ألمانية، تزوجنا بالولايات المُتحدة الأمريكية عام 1967، حزنت لكن كملت عشان اكمل نجاحنا»، ليستمر زواجهما لمدة 45 سنة، حتى فارقت الحياة في 2012.

معلومات عن زوجة مجدي يعقوب

نرصد لكم من خلال «هُن»، أبرز المعلومات عن زوجة مجدي يعقوب، خلال الفقرات التالية، بحسب حديثه:

- تدعى ماريان يعقوب.

- سيدة ألمانية.

- أصولها ترجع إلى ألمانيا الشرقية، إلا أنها انتقلت في ما بعد لتعيش في ألمانيا الغربية، ثم إنجلترا.

- عملت ماريان كممرضة، واهتمت بمجال التمريض، التي وصفها الدكتور مجدي يعقوب بـ«المهنة السامية»، خلال حواره، مع الإعلامي طارق حبيب ببرنامجه «أوتوجراف».

- التقى بها مجدي يعقوب، وتزوجا في الولايات المتحدة الأمريكية، في 1967، لتساعده ليحفر اسمه في تاريخ الطب وجراحات القلب التي يتحدث عنها العالم حتى الآن .

- أنجب منها 3 أبناء.