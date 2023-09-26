كشفت خيانة بيكيه فطردها.. شاكيرا تعوض مربية طفليها بمبلغ خرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجهت الفنانة العالمية شاكيرا، ضربة جديدة إلى صديقها السابق جيرارد بيكيه، انتقاما منه، عن طريق الاستعانة بمربية أطفالها السابقة في أغنية جديدة خاصة بها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ليلي ميلجار، مربية طفلي شاكيرا وجيرارد بيكه عادت للعمل مع شاكيرا بعد طردها من طليقها بيكيه، كما عوضتها عن تصرف اللاعب الإسباني السابق غير اللائق معها بمليون يورو أجر جزاء ظهورها في أغنية أهدتها إياها.

وأطلقت شاكيرا أغنية بعنوان "الرئيس"، والتي تتحدث من خلالها عن سوء استغلال العمال وقلة الأجور المعطاة لهم مقابل عملهم، واستعانت من خلالها بمربية طفليها ليلي تلمحيا لما فعله معها بيكيه لحظة طردها دون إعطائها أجرا.

وكانت المربية كشفت خيانة جيرارد بيكيه لشاكيرا، وحذرت المغنية الكولومبية منه فقام اللاعب السابق بطردها، كما لم يعطيها مستحقاتها لتقوم شاكيرا بتوظيفها من جديد بعد انفصالها عن بيكيه وأعطتها مبلغ مليون يورو بعد ظهورها لثوان معدودة في "الفيديو كليب" الجديد ووجهت لها الشكر.

واستعانت شاكيرا في الأغنية بكلمات قصدت بها بيكيه، حيث قالت: "لدي رئيس بشع لا يدفع أجر جيد، ويقتني سيارة مرسيدس بنز بينما أنا أصل إلى بيته على قدمي"، حيث يمتلك لاعب برشلونة السابق يملك سيارة من نفس النوع.

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