ولادة نادرة لطفلة ببنية جسدية ضخمة في "كنتاكي".. والأم: "كنت بشيل حديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

في قصة مثيرة للغاية، أطلقت أم لقب "بيبي هالك" على ابنتها حديثي الولادة بعد أن ولدت الطفلة بحالة نادرة تجعل صدرها وذراعيها يبدوان كبيرين للغاية.

ووفقا لموقع "Daily Star" تقول والدة الطفلة "أرماني"، من ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، إن طفلتها ولدت بوزن يزيد ثلاثة أضعاف وزن الطفل الطبيعي، بسبب حالة خلقية نادرة، تعرف بورم حاد في الوعاء اللمفي، واكتشفت ذلك بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية في الأسبوع 17 من الحمل.

وأضافت: "لم أسمع قط عن التشخيص من قبل، لقد بحثت عنه، وعندما اكتشفت ذلك، شعرت بالدمار، والحزن الشديد، ولم أفهم ما الخطأ الذي حدث، لأن لدي طفلين آخرين يتمتعان بصحة جيدة، وكنت أبكي كل يوم".

وأشارت إلى أنها كانت تدرك منذ البداية أن ابنتها ستكون مختلفة عن الأطفال الآخرين، عندما كانت طفلة رضيعة، لأنها كانت تحب أن ترفع الأثقال بالمنزل، لافتة أن بنيتها الجسدية يمكن أن ترجع إلى جينات والدها، لأنه لاعب كمال أجسام محترف، ولديه عضلات ضخمة وقوية أيضا.

واختتمت: "أحب لقب "بيبي هالك" لأنه لطيف ولا أريد أن أجعل ابنتي تشعر بالحرج من جسدها، وارغب أن تكون فخورة بشكلها وتحب اللعب مع أصدقائها.

اقرأ أيضا:

3 أبراج ستجد "الحب الحقيقي" في شهر أكتوبر 2023

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ