فيديو.. حرمان شخصين ببريطانيا من القيادة لمدة عام بعد "سباق جنوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، حُرم شخصين في إنجلترا من القيادة لمدة عام بعد أن أظهر مقطع فيديو تجاوزهما سيارات بعضهما البعض بشكل خطير على طريق ريفي في نورثهامبتونشاير.

ونشرت الشرطة فيديو للحادث، والذي أظهر كيفن رولي ومايكل دراج وهما يحاولان التقدم على بعضهما البعض، وضغط المكابح والقيادة بسرعات مفرطة، وفقا لموقع ndtv.

وقالت الشرطة إن كلا السائقين اعترفا بارتكاب الجريمة أمام محكمة نورثامبتون الجزئية.

وفي منشور على فيسبوك، قالت شرطة نورثهامبتونشاير، إن الفيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا سيارة أخرى، حيث كان السيد رولي والسيد دراج متورطين في حادث "غضب على الطريق".

"في الفيديو، يمكن رؤية رولي البالغ من العمر 59 عامًا، ودراج، 50 عامًا، وهما يسابقان بعضهما البعض في سيارتيهما، كيا سبورتاج ومرسيدس، ويفحصان الفرامل، وفي بعض الأحيان يقودان بسرعة مفرطة على الطريق الريفي".

وأثبت الفيديو أن كلا السائقين "تسببا عمدا في القيام بمرواغة الآخر من خلال محاولة تخطي بعضهما البعض، مما يعرضهما ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر".

واتهم رولي ودراج بالقيادة بشكل خطير، ومثل الثنائي أمام القضاة، حيث أقرا بالذنب في الجريمة.

وقالت الشرطة إنه نظرا لخطورة الجريمة، طُلب من كلا السائقين إجراء اختبار قيادة ممتد لاستعادة رخصتيهما.

وحُكم عليهما بإكمال 150 ساعة من العمل المجتمعي غير مدفوع الأجر، ودفع 85 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف و114 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية.

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