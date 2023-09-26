أعراض غير متوقعة قادت شابة أسترالية إلى تشخيص سرطان المبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت شابة أسترالية تدعى" كلوي سبيتالنيك" أعراض إصابتها بسرطان المبيض.

وبدأت القصة عندما عانت من عدم تحمل اللاكتوز والفركتوز، وفي البداية لم تفكر كثيرًا عندما أصبحت معدتها تؤلمها، ولكن بعد 5 أيام شعرت بآلام متقطعة في المعدة.

واعتقدت البالغة من العمر 25 عاما أن ذلك مجرد رد فعل على ما كانت تأكله، ولكن بعد ذلك أصبح ألم المعدة مؤلمًا بشدة.

وقالت كلوي: "لقد اشتكيت لعائلتي من هذا الأمر بعد أن شعرت بألم حاد للغاية، حتى إنني كنت لا أستطيع التنفس أو التحرك"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لذا قررت الذهاب إلى الطبيب في مدينة فيكتوريا بـملبورن، الذي طلب منها إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية.

وبعد أيام تلقت كلوي مكالمة صادمة من الطبيب بشأن نتائج الموجات فوق الصوتية الخاصة بها وأخبرها بأنها مصابة بـ 3 أكياس كبيرة على المبيض، ويعتقد أنها سرطانية".

وقالت: "لم أستطع التوقف عن البكاء وشعرت بالخوف على حياتي".

وتم تشخيص كلوي بالمرحلة الثالثة من سرطان المبيض، وهو الأمر الذي تطلب إجراء عملية جراحية لعلاجها.

وخضعت كلوي لأشهر من العلاج الكيميائي، والآن تتناول قرصًا يوميًا للمساعدة على منع تكرار الإصابة بالسرطان وتقوم بإجراء فحوصات كل ثلاثة أشهر.

الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض:

انتفاخ البطن.

ألم في بطنك أو المنطقة الواقعة بين الفخذين (الحوض).

ضعف الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام.

الحاجة الملحة للتبول.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان المبيض ما يلي:

عسر الهضم.

الإمساك أو الإسهال.

ألم الظهر.

الشعور بالتعب طوال الوقت.

فقدان الوزن دون محاولة.

نزيف المهبل بعد انقطاع الطمث.

لذا إذا شعرت بهذه الأعراض، يجب التحدث إلى الطبيب فورا.

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