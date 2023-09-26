احذر إذابة تجميد الدجاج بهذه الطرق الشائعة: تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الدجاج من الأطعمة الأساسية في العديد من الثقافات حول العالم، ولكن إذابة تجميده بطريقة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى تسمم غذائي خطير.

اختصاصي التغذية الأمريكي Gavin Van De Walle، الذي يدير حساب FoodSafePal على TikTok، نشر مقطع فيديو يكشف أن إذابة تجميد الدجاج على المنضدة يمكن أن يؤدي إلى التعرض للبكتيريا والإصابة بالمرض.

وفي مقطع فيديو تبلغ مدته 27 ثانية وحصد 4.2 ملايين مشاهدة، يقول إنه إذا ترك الدجاج على منضدة ليذوب، فيمكن أن تصل إلى "منطقة خطر درجة الحرارة"، حيث يمكن للبكتيريا أن تنمو وتتكاثر بسرعة، بحسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست".

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن لمجرد ترك اللحمة لمنطقة الخطر يحدث مرضا منقولا بالغذاء، وتسمم غذائي.

بدلا من ذلك، شارك Gavin Van De Walle ثلاث بدائل للحد من التعرض المحتمل للبكتيريا، وإذابة الدواجن بأمان:

１- يمكن إذابة الدجاج في الميكروويف.

２- كما يمكن إذابة التجميد تحت الماء البارد.

３- وإذابة التجميد في الرف السفلي من الثلاجة.

كما قدم نصيحة بعدم غسل الدجاج قبل الطهي، لأن الماء المرشوش يمكن أن ينشر البكتيريا.

وهناك بعض النصائح الأخرى لإذابة الدواجن ومنع البكتيريا من الانتشار:

１- تجنب غسل الدجاج قبل الطهي.

２- عدم ترك الدجاج خارج الثلاجة أكثر من 15 دقيقة.

３- وضع الدجاج في الرف السفلي من الثلاجة للذوبان.

وفي مقطع فيديو آخر أوضح أهمية إخراج الدجاج مباشرة من العبوة إلى المقلاة.

وقال: "قد يظن البعض أن غسل الدجاج قبل طهيه يمكن أن يجعله أكثر أمانا، لكن القيام بذلك قد يؤدي في الواقع إلى انتشار المرض".

وتابع أن الكائنات الحية التي تسمى مسببات الأمراض، يمكن أن تنتشر حول حوضك والأسطح القريبة من الماء.

جدير بالذكر أنه عند اتباع تلك النصائح يمكنك تقليل الإصابة بالخطر وانتشار البكتريا والسموم بالطعام.

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