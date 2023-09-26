"فتل الرقبة".. تحد جديد على تيك توك يثير الهلع في مدارس فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار تحد جديد على تطبيق تيك توك، الهلع في المدارس بفرنسا بعد انتشاره بين الطلاب.

ويعرف التحدي الجديد بـ"فتل الرقبة"، ويتمثل في صفع الرأس و"فتل الرقبة"، دون سابق إنذار.

وتسبب التحدي في استنفار القطاع التربوي في فرنسا، وتحديدا في مدينة بوردو، خاصة أن هذا الأمر قد يكون قاتلا في بعض الحالات.

والتحدي المنتشر في مدارس فرنسا، يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق، وفق وسائل إعلام محلية، وقدمت إحدى الأمهات شكوى إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب هذا "الترند الخطير".

وحرصت السلطات التربوية المعنية على إرسال مذكرات إلى مديري المدارس، تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس حول هذه الظاهرة.

اقرأ أيضا:

3 أبراج ستجد "الحب الحقيقي" في شهر أكتوبر 2023

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

لـ الشمندر فوائد مذهلة لصحتك الجنسية والقلب

بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ