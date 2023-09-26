3 أعراض في الأذن علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول مادة دهنية شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لتكوين الخلايا والهرمونات الأساسية.

و بالرغم من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يُعرف باسم "القاتل الصامت" لعدم ظهور أعراض واضحة، فإليك 3 علامات تحذيرية تظهر في الأذن، وفقا لما ورد في موقع "The health".

- فقدان السمع

يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول فقدانًا تدريجيًا للسمع، وهو ما يؤثر في كثير من الأحيان على كلتا الأذنين، وإذا تركت دون علاج، فقد تتدهور مع مرور الوقت.

- ألم خلف الأذنين

علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، لذا إذا شعرت بألم مفاجىء خلف الأذن، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

- طنين الأذن

علامة أخرى تشير إلى إصابتك بارتفاع مستويات الكوليسترول، وعدم وجود تدفق كافٍ إلى الأذن الداخلية.

لذلك، من الضروري خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على حاسة السمع وصحتك العامة.