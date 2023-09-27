كيف تكتشف البيض الفاسد قبل الطهي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البيض عنصر أساسي في المطابخ حول العالم، نظرا لإدخاله في العديد من المطبوخات، فضلا عن أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والدهون الصحية والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والحديد.

وعادة ما يتم استخدامه مباشرة بعد إخراجه من الثلاجة دون معرفة إذا كانت فاسدة أم لا، فيما يلي بعض الطرق لكيفية التعرف على البيض الجيد والسيئ، وفقا لما جاء في موقع "Timesofindia".

اختبار الطفو:

ضع البيضة في وعاء مليء بالماء، سوف يغوص البيض الطازج ويستقر في القاع، وإذا كانت البيضة واقفة بشكل مستقيم في القاع ولكنها لا تطفو، فلا يزال تناولها آمنا ولكنها ليست طازجة، أما إذا طفت البيضة إلى الأعلى، فمن المحتمل أنها فسدت ويجب التخلص منها.

اختبار اللون:

لهذا عليك كسر بيضة نيئة، إذا رأيت بقعا حمراء أو أي نوع من تغير اللون على صفار البيض، فستكون هذه البيضة فاسدة، لأن تغير اللون عادة ما يكون ناتجا عن تفاعل كيميائي في البيضة.

اختبار الرائحة

يمكن أن تكون حاسة الشم أداة قوية في التعرف على البيض الفاسد، عادة ما يكون للبيض الطازج رائحة محايدة أو رائحة ترابية خفيفة، وإذا اكتشفت رائحة كريهة أو تشبه رائحة الكبريت عند كسر البيضة، فهذه علامة قوية على أنها فاسدة.

اختبار الهز

قم بهز البيضة بلطف بالقرب من أذنك، سوف يصدر البيض الطازج صوتا قليلا أو معدوما لأن بياض البيض وصفاره لا

يزالان ملتصقين بقوة بالقشرة الداخلية، أما إذا سمعت صوت خبط، فهذا مؤشر على أن محتويات البيضة قد تدهورت ويجب تجنبها.

فحص القشرة

إذا كانت القشرة متشققة أو متكسرة، فقد يكون البيض معرضا للبكتريا.

نصائح للحفاظ على البيض طازجا:

1- احفظ البيض في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 35 و 40 درجة.

2- لا تترك البيض في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

3- لا تغسل البيض قبل تخزينه.

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