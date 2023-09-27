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الامارات | انطلاق «السعودية الآن»

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق « الآن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المملكة العربية السعودية قناة «السعودية الآن»، لعكس الحراك الذي تشهده المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030». وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن إطلاق القناة، مساء أول من أمس، يأتي في الوقت الذي «تشهد فيه المملكة تصاعداً ملحوظاً في عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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