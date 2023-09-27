الامارات | انطلاق «السعودية الآن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المملكة العربية السعودية قناة «السعودية الآن»، لعكس الحراك الذي تشهده المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030». وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن إطلاق القناة، مساء أول من أمس، يأتي في الوقت الذي «تشهد فيه المملكة تصاعداً ملحوظاً في عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات».