الامارات | التين منجم فيتامينات ومعادن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أورد موقع «جيزوندهايت.دي» الألماني أن التين يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن.

وأوضح الموقع المعني بالصحة أن 100 غرام من التين تحتوي على 63 كيلوكالوري في المتوسط، كما أنه غني بالألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ما يجعله مثالياً لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. وأضاف الموقع أن التين غني بفيتامين (A) المهم لصحة البشرة والعين، وفيتامينات (B1 وB2 وB6) المهمة لصحة الأعصاب، وفيتامين (B7) المعروف أيضاً باسم (البيوتين) المهم لصحة البشرة والشعر والأظافر. كما يزخر التين بالكالسيوم المهم لصحة العظام، والبوتاسيوم المهم لضبط ضغط الدم، والحديد المهم لبناء الدم، والزنك المهم للمناعة.