الامارات | «اللسان الإلكتروني».. منظومة للتنبؤ بمذاق الأدوية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع فريق بحثي من كلية لندن الجامعية في بريطانيا ابتكار منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بدرجة مرارة الأدوية الجديدة.

ويعتبر المذاق عنصراً رئيساً بالنسبة للمرضى الذين يتناولون الأدوية بانتظام، لاسيما الأطفال الذين قد يرفضون تناول دواء معين بسبب مذاقه السيئ.

وطوّر الباحثون من كليتي الصيدلة وإدارة الأعمال الطبية في كلية لندن الجامعية منظومة أطلقوا عليها اسم «اللسان الإلكتروني»، والتي يمكن من خلالها تحديد درجة مرارة دواء معيّن، عن طريق قياس كمية الجزيئات سيئة المذاق في تركيبة دوائية معينة، والتي تلتصق بوحدة استشعار بلاستيكية تقوم بدور اللسان البشري.

وأكد الفريق البحثي أن المنظومة الجديدة يمكنها قياس مذاق الأدوية بشكل أسرع وأكثر فاعلية من الخيارات الأخرى المعمول بها مثل التجارب البشرية.

وقالت رئيسة فريق الدراسة من كلية إدارة الأعمال الطبية، الطبيبة هند عبدالحكيم: «نستخدم معادلة خوارزمية للتعلم الاصطناعي لقياس التركيبة الكيميائية للأدوية». وأضافت في تصريحات لموقع «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية أن «مرارة الأدوية تمثل مشكلة بالنسبة للأطفال الذين لديهم إحساس عال بالتذوق، وكذلك بالنسبة لمن يتناولون أدوية لفترات طويلة». وأوضحت: «حتى إذا كان الدواء يحقق المعجزات.. فإذا رفض المريض تناوله، فلن تكون له جدوى».

هند عبدالحكيم:

• «حتى إذا كان الدواء يحقق المعجزات.. فإذا رفض المريض تناوله، فلن تكون له جدوى».