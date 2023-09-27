الامارات | أحمد بن محمد يعزي في وفاة محمد بن الشيخ مجرن

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يعزي في وفاة محمد بن الشيخ مجرن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء، أمس، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي.
وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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