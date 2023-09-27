باحثة أمريكية تصف القرآن بأنه «ملهم» بسبب سورة «النحل».. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باحثة أمريكية في علم النحل، تحمل في يديها نسخة من القرآن الكريم، الذي وصفت آياته بالعظيمة، إذ قرأت منه بعض الآيات الكريمة، التي وصفت بدقة أهم التفاصيل الخاصة بتكوين النحل، وأظهرت إعجابها الكبير بوصفه التفصيلي للأدوار التي يؤديها النحل داخل وخارج الخلية والمملكة، وهو ما أثار اندهاشها بسورة النحل.

مكاي أورتن، باحثة أمريكية تقيم في ولاية كاليفورنيا، وتعمل في مجال تربية النحل لمدة وصلت إلى 10 سنوات، شاركت على حسابها الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مقطع فيديو مصورا، ظهرت فيه وهي ممسكة بنسخة مترجمة من القرآن، ثم قرات باللغة الإنجليزية بعض من آيات سورة النحل، والتي سمعت عنها أكثر من مرة، ورغبت في الاطلاع عليها بنفسها، لتبهرها الآيات من السطور الأولى.

سورة «النحل» تثير إعجاب باحثة أمريكية

وذكرت «أورتن» خلال المقطع أنها سمعت أن هناك سورة في القرآن يطلق عليها «النحل» وأحبت أن تقرأها بنفسها، وفقا لها: «عرفت من بعض الأصدقاء أن هناك سورة في القرآن الكريم، تتحدث معظمها عن النحل، ولأنه مجال عملي لمدة 10 سنوات، كان لدي فضول لمعرفة ما الذي تحتوي عليه من معلومات، وهي السورة رقم 16 وتسمى بالنحل، واكتشفت أن النحل يحظى باحترام كبير في الإسلام من خلال ما شرحته الآيات، حتى أنه يصنف قتله خطأ كبير».

معلومات أبهرت «مارتن» الباحثة الأمريكية

مجموعة من المعلومات التي أبهرتها، أبرزها فيما يلي:

1- أن القرآن الكريم ذكر أن العسل يحتوي على العديد من الألوان المختلفة، وذلك في قوله «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس»، وهو ما أثار إعجابها جداً.

2- أن الآيات ذكرت أهمية العمل بجد، مثل النحل، فهو بمثابة رسالة للبشرية للمحافظة على العمل رغم مشقته.

4- أن القرآن يحتوي على آيات كتبت باللغة العربية، وبالتالي فإن هناك أفعالا مؤنثة ومذكرة، والأفعال التي ذكرها القرآن عند شرحه النحلة، من حيث البناء والأكل، فضلا عن البحث عن الطعام والعمل، كانت معظمها مؤنثة.

4- القرآن ذكر العديد من المعلومات قبل ظهور علم النحل، وهو ما يدل على عظمته وصدقه، وفقا لها: «كل ما يمكنني قوله عن القرآن، هو أنه كتاب ملهم».