هل يُسمح لمرضى عدم تحمل اللاكتوز بتناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يُسمح لمرضى عدم تحمل اللاكتوز بتناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز، وذلك لأن الأدوية تحتوي على كمية ضئيلة من اللاكتوز لا تمثل مشكلة في الغالب.

وتقول الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج إن الأدوية تحتوي على كمية ضئيلة من اللاكتوز تقدر بالملليجرام، ومن ثم لا تمثل مشكلة في الغالب.

وأضافت زيلربيرج أنه لا يتعين على المرضى بالضرورة تناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز كإجراء وقائي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتوقف على الأعراض الفردية؛ فإذا كان الدواء، الذي يتم تناوله، هو المصدر الوحيد للاكتوز، فليس من الضروري حينئذ تناول أقراص اللاكتاز.

جدير بالذكر أن عدم تحمل اللاكتوز هو عدم قدرة الجسم على امتصاص سكر الحليب الموجود في الحليب ومنتجات الألبان أو امتصاصه بشكل سيء، وذلك بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، وبدلا من ذلك يتم امتصاصه بواسطة بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى المعاناة من بعض المتاعب مثل آلام البطن والشعور بالامتلاء والانتفاخ والغثيان والإسهال وأعراض غير مميزة كالصداع.

ويتم مواجهة عدم تحمل اللاكتوز من خلال التخلي عن المنتجات المحتوية عليه وتناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز، الذي يساعد الجسم على امتصاص اللاكتوز.

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