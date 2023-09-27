أحدث موضة لانش بوكس للمدارس.. ناجتس خضار ومكرونة بالتونة وكوكيز

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بدء العد التنازلي لعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس، ماراثون العام الدراسي الجديد، تضع عديد من الأمهات خطط استعداد كثيرة، بداية من البحث عن سبل مختلفة لتطوير الطلاب لذاتهم، وأفضل المدرسين والقنوات التعليمية لمساعدتهم على الدراسة، حتى أفضل الأماكن لشراء «السبلايز»، والسؤال عن مكونات الـ«لانش بوكس» الأكثر صحيًا للطفل خلال الدوام الدراسي.

الابتعاد قليلا عن الوجبات التقليدية من ساندوتشات البيض والجبن، التي عرفها أجيال قديمة لسنوات طويلة، والبحث عن بدائل مختلفة، ذات أطعمة وأشكال تناسب الجيل الحالي، مع ضرورة استخدام مواد صحية تبعدهم عن الأكلات الجاهزة الغنية بمكسبات الطعم واللون والرائحة، معادلة صعبة تحاول الأمهات الوصول لها، لتحضير «لانش بوكس» صحي ومتنوع، مع أكلات بمذاق مختلف للأطفال.

«دعاء» تخشى أنيميا الفول و«نورهان» تلجأ للتوت

الفواكه والخضروات والبروتينات، أهم العناصر التي تلجأ لها نورهان حسن، ولية أمر، إذ وضعت بعض الأفكار لتحضير «اللانش بوكس»، اعتمدت من خلالها على الساندوتشات المغذية مع الفواكه والخضروات المختلفة التي يحتاجها الطفل طيلة الدوام الدراسي.

ونصحت «نورهان» بتحضير لانش بوكس من ساندوتشات التركي المدخن مع جبنة وطماطم شيري، فضلًا عن سلطة فواكه من الكيوي، والفراولة، والتوت المشكل.

ووضعت «نورهان» اختيار آخر، من توست البيض مع الخضروات وعلى رأسها الفلفل الاخضر والجزر، ولم تهمل المانجو والبلوبيري.

وفي اختيار آخر، يمكنك تحضير ميني ساندوتش مربى فراولة أو جبن مشكلة، مع زبادي بالفواكه.

وتؤكد دعاء محمد، ولية أمر، أنها تحاول الابتعاد عن ساندوتشات الفول، أو البقوليات، بسبب معاناة طفلها من «أنيميا الفول»، إذ تلجأ لحلول أخرى بحسب حديثها: «ساندوتشات البيض أساسي مع العصير الطبيعي، وبضيف جبنة مع خضروات متقطعة وطازة، وممكن ساندوتشات مربى ومعاها جبنة رومي في توست، وفواكه أو زبادي، وممكن بطاطس مهروسة، ومعاها بيض أو جبنة، وفاكهة أو خضار متقطع».

بينما تبعتد تمامًا هاجر حسين، عن المقليات بالزيت عند تحضير اللانش بوكس لأطفالها، إذ تلجأ إلى الآير فراير لتحضير البروتينات: «بعمل يوميًا بروتين، من السوسيس، أو الناجتس، والبرجر والبانيه، وده لازم في الآير فراير من غير زيت، وممكن أومليت أو أقراص طعمية ومعاهم جبنة وخضروات، وبنوع بين الفواكه الفريش أو العصاير الطبيعية والزبادي».

مواصفات اللانش بوكس

وجهت الدكتورة مروة شعير استشاري التغذية العلاجية عبر «الوطن»، نصيحة للأمهات عند اختيار اللانش بوكس، مشددة على ضرورة شرائه بطريقة سليمة، وأن يكون خاضعا للمواصفات الصحية، على سبيل المثال أن يكون من ماركة معروفة، ومقسم إلى أجزاء حتى يسهل تقسيم الطعام، كما يفضل الحرص على شراء النوع المدون رقم 5 أسفله.

كيفية تحضر لانش بوكس صحي للأطفال؟

لتحضير لانش بوكس صحي لأطفالك، احرصي على أن يحتوي على مجموعة من الكربوهيدرات، على رأسها العيش البلدي والتوست البني والبطاطا، فضلًا عن النشويات كالمكرونة والخبز والأرز والبروتين كاللحوم والدجاج والبقوليات كالعدس والحمص والأوميجا 3، الموجود في الأسماك، والفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة بالخضروات والفواكه.

وعلى الأمهات الاهتمام جيدًا بالمياه، والامتناع عن الأغذية المطبوخة والبيض والمحشي، واللحوم المصنعة، والحلوى والسكريات والمياة الغازية.

وصفات مختلفة لـ«لانش بوكس» المدارس

باتيه أو كرواسون بحشوات مختلفة، تتنوع بين الجبن والشيكولاتة.

زبدة الفول السوداني مع التوست.

زبدة البسكويت مع التوست.

النوتيلا مع التوست بالإضافة إلى قطع الموز.

قطع الفواكه المشكلة مع الزبادي والعسل الأبيض.

قطعة بيتزا أو الميني بيتزا مع الخضروات المشكلة.

قطع من الطماطم أو الخيار أو الذرة أو الجزر مع الجبنة الكريمي.

سناكس من الحبوب الشوفان مع حليب بالفواكه

الفواكه المجففة مع الزبادي.

بطاطس مهروسة مع البيض.

ساندوتش الجبنة الكريمي مع الطماطم أو الخيار، وخلطة الزعتر وزيت الزيتون.

ساندوتش الجبنة المطبوخة وسلطة خضار.

توست من زبدة الفول السوداني مع الموز والفراولة، بالإضافة إلى عصير من الفواكه والزبادي أو الحليب.

علبة زبادي وساندوتش تركي مدخن وفلفل ألوان.

قطعتان من الكيك المنزلي وبيض مسلوق وعصير.

ساندوتش تونة مع خضار.

سلطة المكرونة مع الخضار المشكل.

ساندوتش برجر مع الخس والطماطم والجبنة المذابة.

ناجتس الخضراوات أو الدجاج.

كمية قليلة من المكرونة أو الأرز مع قطعة دجاج مخلية.

طبق من الخضار السوتية المشوي مع نوع من الفواكة.

طبق مكرونة بالتونة مع الطماطم والفلفل.

شرائح الدجاج مع الأرز وعصير وفلفل وجزر.