صدمة زادت المأساة.. ما مصير عروسي فرح العراق بعد احتراق القاعة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غمضة عين تحولت قاعة زفاف بقضاء الحميدية بمحافظة نينوى العراقية، إلى ساحة نيران التهمت كل من حولها، ليس فقط ما تحويه القاعة، بل وصلت إلى الخسائر إلى الأرواح، إثر اشتعال الألعاب النارية «الشماريخ»، فسرعان ما تحولت مظاهر الزفاف لصراخ وعويل، حيث هرول الضيوف نحو الخارج على أمل الإفلات بأنفسهم من الموت، لكن النيران كانت قد التهمت القاعة قبل أن تنهش في أجساد المعازيم، ليسقط ما لا يقل عن 100 وفاة و150 جريحاً آخرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلاً عن بيان وزارة الصحة في نينوى.

حالة عروسي فرح العراق

قتلى وضحايا في حالة حرجة، وما يزال الحصر حصر ضحايا فرح العراق المحترق جاريا، إذ انقلبت حياة كلً المتواجدين رأسًا على عقب في لحظة، فربما لم تنج أسرة من الحضور من فقدان أحد أحبائها، في لحظات تحبس الأنفس وثقتها عديد من كاميرات المراقبة تحت عنوان «فاجعة بحفل زفاف في العراق».

ومن حصر عدد الضحايا، للسؤال عن الحالة الصحية للعروسين، ظل السؤال القائم، هل التهمت النيران أرواح العروسين ليلحقا بالضحايا؟ أم ما يزالوا يصارعون البقاء على قيد الحياة؟

أكد ليث حسين، صحفي عراقي لـ«الوطن»، أن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية، وأن العروسين ظلوا على قيد الحياة، يصارعون البقاء وسط حالة صحية مُدمرة، قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، ويغادروا الحياة.

لماذا وقع الحريق؟

وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فإن المأساة بدأت باستخدام أحد الحضور بعض الألعاب النارية في القاعة، ما أدى لاشتعال النيران، وانهيار أجزاء من القاعة، وخروج الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، وعلى الفور سقط الضحايا، وتحول الزفاف لمأتم.

وفتحت الجهات المختصة فتحت تحقيقا حول حادث الحريق، واستدعت خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان طلب من وزيري الداخلية والصحة بذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق، وفقًا لما أصدره مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي، ونقلته شبكة «CNN».