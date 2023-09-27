وفاة 100 شخص.. حفل زفاف في العراق يتحول إلى مأتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فارق الحياة مئة شخص على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة لحفلات الزفاف في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أكدت دائرة الصحة في محافظة نينوى، أنه تم تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية" جراء الكارثة التي حلت بالبلدة الواقعة شرق مدينة الموصل.

وفي مستشفى الحمدانية العام، هرعت بعد منتصف الليل سيارات إسعاف ذهابا وإيابا لنقل المصابين، في حين تجمع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكان جاؤوا للتبرع بالدم.

ووفقا للدفاع المدني العراقي، فإن معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثم انتشر بسرعة كبيرة.

وأضاف، في بيان، أن القاعة مغلفة بألواح الإيكوبوند وهي مادة للبناء مكونة من الألمنيوم والبلاستيك وسريعة الاشتعال، موضحا أن استخدام هذه الألواح في البناء مخالف لتعلميات السلامة المنصوص عليها قانونا.

وبحسب الدفاع المدني فإن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، جودت عبد الرحمن، أن سبب هذا العدد الكبير من الضحايا هو أن مخارج الطوارئ كانت مغلقة، والمتبقي باب واحد هو الباب الرئيسي لدخول وخروج الضيوف، كما أن معدات السلامة غير ملائمة وغير كافية للمبنى ما فاقم أيضا من أعداد الضحايا.

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