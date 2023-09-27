منها "العدس".. 5 أنواع من الشوربة تجعلك تفقدين وزنك بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

هل تبحثين عن طريقة سهلة وصحية لفقدان الوزن؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون الشوربة هي الحل الأمثل لك.

الشوربة هي وجبة خفيفة ومليئة بالعناصر الغذائية، ويمكن أن تساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

والشوربة جزء من نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة وممارسة النشاط البدني لتحقيق أفضل نتائج في عملية التخسيس

استشارية التغذية العلاجية حازم علي يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك أنواع عدة من الشوربة التي يمكن أن تكون مفيدة في عملية التخسيس، ومنها:

شوربة الخضار

شوربة الخضار منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والفيتامينات، وتساهم في الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

شوربة الطماطم

تحتوي على مضادات الأكسدة والليكوبين التي تعتبر مفيدة لصحة القلب وقد تساعد على تقليل الوزن.

شوربة العدس

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، ما يعزز من الشعور بالشبع ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على إدارة الوزن.

شوربة الفطر

منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على الألياف والبروتين، مما يمكن أن يساعد على الشعور بالامتلاء والشبع على مدار اليوم.

شوربة الحساء النباتية

تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضار والبقوليات والتوابل الصحية، وهي خيار ممتاز لمساعدة على التحكم في الوزن.

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