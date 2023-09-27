مع عودة المدارس.. كيف تحمي طفلك نقل العدوى والإصابة بالفيروسات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع عودة المدارس، يزداد احتمال تعرض الأطفال للعدوى، نتيجة الاختلاط والتجمعات الكبيرة بين الأطفال.

وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تعليم طفلك كيفية حماية نفسه من نقل العدوى والإصابة بالفيروسات الموسمية.

وينقل موقع "Healthline" المعني بالصحة مجموعة من الطرق التي تساعد على تقليل نقل العدوى بين الأطفال كما يلي:

نصيحة للآباء:

وهي التأكد أولاً من أن الأطفال يتبعون أساسيات مكافحة العدوى.

تغطية الفم والأنف والحفاظ على التباعد الجسدي، وغسل أيديهم بشكل يومي.

التحقق من طفلك يوميًا ومراقبته بحثًا عن أي علامات مرضية، مثل السعال والحمى والقيء.

تحدث مع طفلك عن بروتوكولات السلامة، مثل غسل اليدين، وارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الجسدي.

إذا كان طفلك على اتصال وثيق بشخص مصاب بالعدوى الفيروسية، فابقهِ في المنزل.

ضع معقم اليدين والأقنعة الاحتياطية.

انتبه إلى طفلك عندما يستقل الحافلة المدرسية أو يتشارك في السيارة مع أطفال آخرين، سيحتاج إلى ارتداء قناع والحفاظ على التباعد الجسدي.

نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من نقل العدوى:

غسل اليدين بالماء والصابون، لمنع انتشار الجراثيم.

عدم مشاركة الأغراض الشخصية، مثل فرشاة الأسنان وأدوات الأكل.

غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

تغطية الفم والأنف أثناء العطس لمنع انتشار الجراثيم.

عدم لمس الأسطح العامة.

الالتزام بالتطعيمات المدرسية.

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