احذروا.. وضع البيض في هذه الأماكن يعرضه للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة وضع البيض على رخام المطبخ أو في باب الثلاجة.

حددت رئيس لجنة سلامة الغذاء خلال استضافتها في برنامج "تفاحة مصرية" المذاع عبر قناة "الشمس" وتقدمه الإعلامية "مروة عبد المنعم، شرط يجب اتباعه أثناء شراء البيض وهو الابتعاد عن طبق البيض الموجود عند البقال الموجود في الشمس والأتربة، وذلك لأنه يحتوي على كمية من المسامات التي تساهم في دخول العوامل الخارجية مثل الأتربة والبكتيريا إليه.

وتابعت: "يجب حفظ البيض وعرضه للمستهلك في مكان بارد وتجنب تعرضه للشمس والأتربة وعوادم السيارات".

وأضافت: "يجب على ربة المنزل تجنب غسل البيض قبل الحفظ داخل الثلاجة".

واستكملت: "من الأفضل مسح البيض بفوطة مبللة قليلا بالخل، مع ضرورة تجنب حفظه في باب الثلاجة، نظرا لأن هذا يعرضه لتذبذب في درجات الحرارة، لذا من الأفضل حفظه في رف الثلاجة وقبل استخدامها مباشرة يشطف سريعا".

اختتمت: "ومن الخطأ أيضا وضعه على الرخام، لأن درجات الحرارة والرطوبة التي يحتاجها البيض تكون داخل الثلاجة".

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