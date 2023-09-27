«علياء» مقدمة احتفالية يوم تفوق جامعات مصر : «كنت فخورة وقلقانة ولما شفت الرئيس السيسي قلبي اطمن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقف أمام جمع من رؤوساء الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتتح بكلماتها المنمقة التي عكفت لأيام على التمرن والتدرب على إلقائها، في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، لتبهر الحاضرين بأسلوبها المميز وأدائها الفريد، بينما تشكر الرئيس على حضوره وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية، بحضور الآف من المشاركين.

«علياء» تحكي عن مشاركتها في نقديم حدث يوم تفوق جامعات مصر

علياء رضا عبد البديع، البالغة من العمر 23 عامًا، تخرجت من كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، شاركت في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، بعد ترشيحها من قبل رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، وتحكي خلال حوارها لـ«هن»، عن اللحظات التي اختلط فيها إحساسها بالفخر والقلق معا، وشعرت بالامتنان لحضورها مثل هذا اليوم، بينما تستهل حديثها أمام رئيس الجمهورية: «شاركت عن طريق ترشيحي من رئيس جامعتي الدكتور ناصر مندور، وحقيقي الشعور كان مختلف تمامًا، حسيت بالرهبة والفخر، ولكن كنت سعيدة جدًا إني واقفة قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي قلل من شعور الخوف، وأتمنى إني أكون أديت المقدمة بطريقة كويسة».

«علياء» تقدم الحدث الرئاسي الأول لها أمام السيسي

ويعتبر تقديم «علياء» لاحتفالية تكريم أوائل الخريجين والخريجات، هو الحدث الرئاسي الأول الذي تشارك فيه، ولكنها قدمت العديد من الافتتاحيات في أكثر من مناسبة مهمة، وفقا لما ذكرته لـ«هن»: «دي أول مرة أقدم افتتاحية في حدث رئاسي، لكن قدمت أمام وزراء في أكثر من مناسبة، منهم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ووزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وخلال الحدث ده، قللت التوتر على قد ما أقدر، لإن ده بيبان في الصوت، بالإضافة إلى إن الوقفة قدام سيادة الرئيس على قد ماهي بتكون لحظة خوف ورهبة، لكن كنت متطمنة وبتكلم من قلبي».

موهبة «علياء» في التقديم الإذاعي

رغم دراستها للطب البيطري، إلا أن ابنة محافظة الإسماعيلية، لديها موهبة فطرية في التقديم الإذاعي، وهو ما جعل رئيس جامعتها يشرحها للمشاركة في الحدث الأخير، إذ تروي «علياء» لـ«هن» أنها طورت نفسها كثيرا في هذا المجال، كونها تحبه بشكل كبير، وفقا لها: «أنا بجانب دراستي للطب البيطري، اكتشفت الموهبة البسيطة اللي عندي، واشتغلت عليها كتير داخل الجامعة، خلال سنين الدراسة، وحبيت أكون مذيعة في راديو جامعة قناة السويس، وحقيقي الراديو ده علمني كتير جدًا وكان السبب في نجاحي ووصولي للمستوى ده».