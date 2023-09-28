الامارات | محمد بن زايد: أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالدعاء الى الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار.

وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تمنى سموّه، أن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.

وكتب سموّه في تدوينة على حساب سموّه على موقع «إكس»، أمس، بمناسبة الذكرى العطرة: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ». في ذكرى مولد نبينا الأكرم، أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.

محمد بن زايد:

• أدعو الله تعالى أن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.