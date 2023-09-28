منها تغييرات في الكتابة.. أعراض غير متوقعة لـ"القاتل الصامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

الأورام الدماغية من أكثر أنواع الأورام خطورة، فسرطانات الدماغ تعرف بالقاتل الصامت، حيث إن نسب الشفاء منها ضعيفة جدا، وهي أورام تصيب أنسجة الدماغ، أو الأنسجة الموجودة بالقرب منها، وهناك أيضا أورام تصيب الدماغ ولا تكن سرطانية، والأورام السرطانية تنمو بسرعة فائقة في الدماغ وبإمكانها إصابة باقي أجزاء الجسم.

وإليكم مجموعة أعراض غير شهيرة تنذر بإصابتك بسرطان الدماغ، وفقا لما جاء بموقع "express".

- تغييرات تصيب أسلوب كتابتك وخطك.

- تغييرات في نبرة الصوت.

- مواجهة صعوبة في الإدراك والفهم.

- ضعف الذاكرة.

- قلة التركيز.

- الأرق ليلا وصعوبة النوم.

- الإصابة بالصداع المزمن.

- الدوار والدوخة.