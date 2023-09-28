البهاق.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

البهاق مرض جلدي غير مُعدٍ يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية؛ حيث يهاجم جهاز المناعة بشكل خاطىء الخلايا الصبغية للجلد مسببا ظهور بقع بيضاء على الجسم بأكمله أو على الوجه واليدين والقدمين.

وبحسب الجمعية الألمانية لأمراض المناعة الذاتية فإن البهاق يمكن أن يصيب كل الأعمار والجنسين وكل أنواع البشرة، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تتمثل في العامل الوراثي والحروق الشمسية وملامسة مواد كيميائية، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

وأضافت الجمعية أنه على الرغم من أن البهاق لا يمكن الشفاء منه، إلا أنه يمكن علاجه جيدا، وذلك بواسطة الأدوية المحتوية على الكورتيزون والعلاج بالضوء وزرع الخلايا الصبغية.

كما قد يتطلب الأمر الخضوع للعلاج النفسي؛ نظرا لأن مرضى البهاق كثيرا ما يعانون من الاكتئاب بسبب نظير الكثيرين إلى مرضهم باعتباره وصمة عار.