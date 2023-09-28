تحذير من تسريحة ذيل الحصان.. تسبب أضرارا خطيرة منها إتلاف الشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخطئ بعض الفتيات في معرفة الزيوت المناسبة للشعر، ما يؤدي إلى آلام شديدة في فروة الرأس، بالإضافة إلى تسريحة ذيل الحصان، التي تعمل على زيادة حساسية البصيلات، لذا يجب الانتباه جيدًا، لتجنب إتلاف الشعر.

قد تعاني بعض الفتيات من الحساسية، ما يسبب ألمًا «صداع» في الرأس، بمجرد وضع زيت الشعر، ويرجع ذلك لعدة أسباب:

أسباب الشعور بألم في فروة الرأس

قد لا تكون مكونات زيت الشعرمناسبة لفروة الرأس، فهناك بعض الفتيات التي تتحمل بصيلات شعرهن الزيوت الثقيلة، وعلى العكس من أخريات، لذا يجب معرفة نوع الزيت المناسب للشعر، لتجنب الإصابة بالصداع، بحسب موقع healthline.

تعاني بعض الفتيات من الحساسية بأنواعها المتعددة، التي قد تزداد، عند وضع زيوت غير مناسبة، على فروة الرأس، وهذا يزيد من قابلية تكسر الشعر وقد يؤدي أيضًا إلى الشعور بصداع في فروة الرأس بسهولة.

مخاطر تسريحة ذيل الحصان

تفضل الكثير من الفتيات عمل تسريحة ذيل الحصان، بعد تدليك الشعر بالزيت، دون الاكتراث إلى مخاطرها الشديدة على الشعر، ليس فقط لأنها تسبب الألم والصداع بالرأس، بل أيضًا تعمل على زيادة حساسية البصيلات، مما يسمح للشعر بالانسحاب بسهولة، بحسب دراسة أجريت في جامعة ميتشيجان.

من العادات الخاطئة أيضًا التي تسبب ألمًا في فروة الرأس، هي تدليك الأنسجة بشكل قوي، مع إضافة كمية وفيرة من الزيت على الشعر، لدرجة تسبب الصداع.

عادات خاطئة تؤدي إلى تلف بصيلات الشعر

من المعتاد عند وضع الزيت على الشعر، التدليك بشكل جيد، حتى يتخلل الزيت إلى كل بصيلات الشعر، وهو ما يؤدي إلى حدوث صداع، لا ينتهي إلا عند غسيل فروة الرأس جيدًا، لإزالة الزيت جيدًا من الشعر.

قلة نظافة الشعر قد تكون سببًا، في الشعور بألم شديد مثل الصداع، لذا هناك أنواع من الشعر التي تتطلب قدرًا عاليًا من النظافة والعناية خاصة الشعر الدهني، حتى لا يحدث تخثر لجزيئات الزيت على فروة الرأس مما يؤدي إلى إنتاج الخميرة، التي تعمل على زيادة الحكة والتهيج بفروة الرأس.

أسباب زيادة الحكة في الشعر

التهاب فروة الرأس من الأعراض التي تسبب ألمًا بالرأس، وتعمل على زيادة الحكة، بالإضافة إلى الشعور بالصداع الشديد، نتيجة استخدام بعض الزيوت غير الملائمة، وعلى سبيل المثال زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وبرغم فوائدهما الكبيرة، إلا أن كثرة استخدامهما قد تسبب مشاكل على الشعر، لذا يفضل التوقف عن استخدامهما فترة ثم العودة إليهما مرة أخرى، وذلك لتجنب مشاكل الشعر.