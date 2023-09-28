بعد تحذيرات هيئة الدواء.. أضرار وضع القطرات المغشوشة على العين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من مشاكل في العين دون معرفة السبب وراء ذلك، ما يعرض عيونهم للخطر، ويترددون على الأطباء لمحاولة الوقوف على السبب.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا تحذر خلاله من 3 أدوية مغشوشة موجودة في السوق، من بينها قطرات وعبوات مغشوشة، موضحة كيفية التفرقة بين العبوات المقلدة والأصلية، كما حذرت من مستحضر يستخدم لعلاج نقص الدموع وجفاف العيون وما يصيبها من التهابات.

وطلبت هيئة الدواء من المواطنين في حال وجود شكوى، الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن 15301 أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

أضرار وضع القطرات المغشوشة في العين

وتحدث الدكتور محمد عبدالبديع، استشاري أمراض العيون، لـ«هُن»، عن أضرار وضع القطرات المغشوشة في العين، قائلًا: «يمكن أن تؤدي لحدوث مشاكل وخيمة في العين، منها التهابات وارتفاع ضغط العين، بخلاف حرقان شديد، مع الإصابة بجفاف مزمن، بجانب إغلاق القناة الدمعية، وعليه يمكن القيام بإجراء عملية جراحية لمحاولة إعادة فتح القناة مرة أخرى».

«القطرات المغشوشة تتسبب في مشاكل صحية على العين قد تصل للوفاة»، وواصل الدكتور محمد عبدالبديع، الحديث عن أضرار وضع القطرات المغشوشة في العين: «تؤدي إلى حدوث احمرار العينين، رؤية ضبابية، مع الإحساس بالخدش، كأن هناك شيء ما في عينك والتي يمكن أن تتطور لفقدان العين».

مشاكل العين

ويُقدم «هُن» أبرز الأمراض التي تصيب العين، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

- احمرار في بياض العين.

- تورم الملتحمة، أي وجود الطبقة الرقيقة التي تبطن الجزء الأبيض من العين داخل الجفن.

- احتراق وحكة وتهيج.

- التهاب القرنية المخروطية.

- انفصال الشبكية.

- حساسية العين.

-انحراف النظر.

-التهاب الكيس الدمعي.