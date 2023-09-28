«جددي في الفطار».. مقادير وطريقة عمل الفريتاتا الإيطالية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفريتا هي وصفة من المطبخ الإيطالي، وتحتوي على مكونات غذائية عديدة، مفيدة لصحة الجسم وخاصة الأطفال، وتتكون من البيض وبعض أنواع الخضراوات ويمكن تقديمها في «اللانش بوكس» مع قطع من الخبز أو السلطة الخضراء، أو يتم تقديمها كوصفة أساسية في الغذاء، بسبب ما تحتوي عليه من بروتين.

مقاير الفريتاتا الإيطالي

2 حبة من البصل بحجم متوسط مقطعة إلى جوانح أو شرائح، ويمكن استبداله بالبصل الأخضر.

2 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح طولية.

6 حبات بيض.

ريحان أو زعتر أو أي نوع من الأعشاب.

جبن بارميزان أو شيد أو موتزاريلا.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود بحسب الرغبة.

زيت زيتون أو زيت نبايت بحسب الحاجة.

طريقة عمل الفريتاتا الإيطالي

تأتي الخطوة الأولى بوضع المقلاة على النار، ووضع كمية من الزيت، وتركه حتى ترتفع درجة حرارته، ثم يتم إضافة البصل، وتقليبه عدة دقائق، حتى يأخذ اللون الأصفر الخفيف، لا يفضل تركه وقتًا طويلًا، حتى لا يتحول لونه إلى البني الغامق، ويعطي للوصفة مذاقا سيئًا، ثم يتم إضافة الطماطم، وتقليبها ثم تركها لعدة دقائق، حتى تخرج عصارتها وتتحول إلى القوم السميك نوعًا ما.

تأتي الخطوة الثانية بإضافة الملح والفلفل الأسود إلى خلطة الطماطم والبصل، ويمكن إضافة أي نوع من البهارات المفضلة، حتى تأخذ مذاقًا جيدًا.

أما الخطوة الثالثة هي خفق أخفقي البيض في وعاء، مع رشة من الفلفل والجبن المبشور والزعتر، ثم سكبه فوق البصل، وتغطية المقلاة وتركها حتى ينضج البيض.

طهي وصفة الفريتاتا الإيطالي

وبعدها يتم وضع شرائح من الطماطم، على خلطة البيض، وإضافة الجبن المبشور شيدر أو موتزاريلا، أو يمكن وضع قطع صغيرة من أي نوع جبن أبيض، وإدخالة إلى الفرن لعدة دقائق، حتى تذوب الجبنة وتأخذ لون ذهبي.

تقديم الفريتاتا في «اللانش بوكس»

يمكن تقديم وصفة الفريتاتا في «لانش بوكس» الحضانة، وتعتبر وجبة غذائية متكاملة، لاحتوائها على البروتين ومجموعة من الخضراوات المفيدة، التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.