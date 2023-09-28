توفي بها الفنان أحمد رمزي.. تعرف على أعراض السكتة الدماغية

القاهرة - سمر حسين - صحة

في مثل هذا اليوم قبل 11 عامًا، رحل عن عالمنا واحد من أبرز «جانات» السينما المصرية، هو الولد الشقي صاحب أدوار السهل الممتنع، الفنان أحمد رمزي صاحب الابتسامة الجذابة البسيطة، التي كانت سببًا في رسم ملامحه بشكل مختلف على الشاشة، ومن ثم أصبح واحدًا من نجوم الصف الأول في الزمن الجميل.

سبب وفاة الفنان أحمد رمزي

على الرغم من عيشه معظم فصول حياته ببساطة ولحظات من السعادة، إلا أن المشهد الأخير في حياة الفنان أحمد رمزي كان مأساويًا، وذلك بعدما شعر بدوار وهو داخل دورة المياه الخاصة بمنزله، ومن ثم سقط على الأرض وما إن مرت لحظات حتى فارق الحياة، حيث أُشير حينها لوفاته نتيجة تعرضه للسكتة الدماغية المفاجئة.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، روت السيدة «باكينام» ابنة الفنان أحمد رمزي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، لافتة إلى أنه طلب من خادمه «عبد الله» - الذي رافقه لمدة 40 عامًا - إعداد وجبة الفطور الخاصة به، وهي عبارة عن جبن أبيض خالٍ من الملح وخبز وكوب من اللبن، ومن ثم دخل إلى دورة المياه.

ولم تمر سوى لحظات قليلة، حتى سقط الراحل أحمد رمزي داخل دورة المياه، وهو ما شعر به «عبد الله»، وسرعان ما يتوجه نحوه ويحاول مساعدته على الوقوف مرة أخرى، ولم ينجح في ذلك إلا بمساعدة خالد سليم، نجل المايسترو الراحل صالح سليم، الذي كان يقطن بالفيلا المجاورة لفيلا الولد الشقي.

ما هي السكتة الدماغية وأعراضها؟

ووفق ما كشفت منظمة الصحة العالمية، أن السكتة الدماغية عادة ما تحدث نتيجة توقف أو تعرقل وصول الدم إلى أحد أجزاء المخ، ما يمنع وصول الأكسجين إلى الأنسخة، ومن ثم تتعرض خلايا المخ للموت في غضون دقائق.

وفي حالة أخرى قد تحدث السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى الوفاة في الحال.

وعلى الرغم من خطر حدوث الوفاة عند التعرض للسكتة الدماغية، إلا أنه يمكن أن يعاني الناجون منها، من فقدان الرؤية أو النطق، أو الشلل.

ويعتمد خطر الوفاة على نوع السكتة الدماغية، ففي النوبات الإقفارية العابرة عادة ما تختفي الأعراض في غضون دقائق، ومن ثم تليها في الشدة السكتة الدماغية الناجمة عن تضيق الشريان السباتي، حيث يعد انسداد هذا الشريان أكثر خطورة، كما أن تمزق الأوعية الدموية الدماغية هو الأخطر على الإطلاق.

ولسكتة الدماغية غير شائعة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وعندما يحدث ذلك، فإن السبب الرئيسي هو ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، تحدث السكتة الدماغية أيضًا لدى حوالي 8% من الأطفال المصابين بمرض فقر الدم المنجلي.

• أعراض السكتة الدماغية

وتتمثل أعراض السكتة الدماغية في كل من:

- صعوبة الكلام، أو الكلام المشوش.

- فقدان التوازن والشعور بالدوار.

- الشعور بثقل في حركة الساقين أو اليدين.

- فقدان الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

- اعوجاج الفم.