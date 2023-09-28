منها «العدس».. 5 أنواع من الشوربة تجعلك تفقدين وزنك بسهولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشوربة من الأطعمة التي يحبها الكثير من الناس، وهناك أصناف منها تساعد على حرق الدهون مثل شوربة العدس الدايت وشوربة الخضار للشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد بعنوان، كذلك هناك أصناف أخرى من الشوربة تسهل عليك حرق الدهون قدمها موقع «everydayhealth» البريطاني.

شوربة العدس

البداية من شوربة العدس للدايت التي قدمتها الشيف سالي فؤاد والمكونة من التالي:

-كأس ونصف من العدس البنى.

-ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى أو زيت الزيتون.

-حبة كبيرة من البصل المقطع إلى أجزاء صغيرة جدا.

-ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم.

-كأس واحد من الكرفس المقسم إلى أجزاء متوسطة.

-قطعتان كبيرتان من الجزر المقسم إلى قطع صغيرة.

-كأس من الطماطم المقطعة صغير.

-5 كاسات من المياه.

-معلقة واحدة صغيرة من الزعتر الناشف.

-ورقة واحدة من الغار.

-معلقة واحدة صغيرة من الكمون المفروم.

-معلقة واحدة صغيرة من الملح.

-نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

-ضعي الوعاء المخصص للطهى على النار المتوسطة ثم أضيفي لها القليل من زيت الزيتون وقطع البصل الصغيرة، قلبي جيدا ونضعي الثوم والكرفس والجزر.

-حركي الخليط السابق لمدة عشر دقائق حتى يتغير الخضار قليلًا، ثم قومي بتنظيف العدس من الأتربة الموجودة به، وضعية على الخليط السابق.

- أضيفي الطماطم والكمون والفلفل الأسود والغار والزعتر والمياه، ثم اتركي الخليط السابق على النار العالية حتى تغلي، وبعدها هدئي النار على الخليط السابق وضعي الغطاء التابع للوعاء حتى مرور نصف ساعة وخمس دقائق.

-قومي بوضع الملح حسب الرغبة وحركي جيدًا ثم نزلي الوعاء من على النار.

شوربة الخضار لتقليل السعرات الحرارية

اما شوربة الخضار الدايت للشيف سالي فؤاد، يمكن طهيها بالطريقة التالية:

-اسلقي الخضروات التي تحبيها و اكثري من الكوسة و الفاصوليا الخضراء في مرقة خضار او فراخ او لحم منزوعة الدسم.

-ضيفي بصلة مبشورة و فص ثوم ثم اضربي الشوربة بمضرب كهربائي حتى يبصح القوام ثقيل.

-تبلي بالملح و الفلفل و الكاري حسب الرغبة، كما يمكن أن تضيفي قطع الماشروم أو الفراخ او اللحمة، وتعد هذه الشوربة قليلة جدا في السعرات و لكنها تساعد على الشبع، وينصح بتناول طبق قبل كل وجبة رئيسية حتى تملأ المعدة و تساعد على تقليل كميات الوجبة التالية بالتالي تقليل السعرات.

شوربة الجزر والقرنبيط بالكريمة

شوربة الجزر والقرنبيط، تساعد هذه الشوربة على حرق الدهون لإنها تحتوي على فيتامين C، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، و يمكن أن يساعد فيتامين C جسمك على الشفاء وحماية خلاياك من أشياء مثل الجذور الحرة الضارة، وللحصول على بروتين إضافي، يتم تزيينها بالزبادي اليوناني وبذور اليقطين المحمصة الجافة.

شوربة الفاصوليا السوداء الحارة

لا تحتوي الشوربة على 17 جرامًا فقط من البروتين الموجود في الفاصوليا السوداء والبيبيتا، ولكن الفاصوليا أيضًا تزيد من محتوى الألياف في الجسم وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي، وفقا لمايو كلينيك، بالإضافة إلى ذلك، يضيف فلفل الحار فوائد غذائية إضافية، مثل فيتامين C، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

شوربة الجزر الأبيض

اما شوربة الجزر الأبيض والكمثرى لهما الكثير من الفوائد الصحية؛ كلاهما يحتوي على الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، مما يجعل الشوربة مصدر ممتاز للتخلص من الوزن.