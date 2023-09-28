التنفس بوعي.. طريقة بسيطة للتخلص من التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يتعرض الكثير منا للتوتر بشكل يومي، ويمكن أن يكون التوتر ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، وهناك العديد من الطرق للتعامل مع التوتر، بما في ذلك ممارسة الرياضة واليوجا والتأمل.

يعد التنفس بوعي طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من التوتر، إذ يعتبر أكثر من مجرد استنشاق للأكسجين، نظرا لأنه إذا تمت عملية التنفس بوعي فإنها تعمل على تحسين الحالة الصحية، بحسب الأخصائية سابين كيند.

وتقول المحاضرة بالجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية إن عملية التنفس تتم بشكل تلقائي، إلا أنه يمكن استغلالها بوعي لتحسين الصحة، نظرا لأن التنفس بوعي يؤثر على معدل نبضات القلب ويحد من التوتر والضغط العصبي ويزيد من التركيز ويعزز حالة الاسترخاء والهدوء.

ويمكن للمرء التنفس بوعي من خلال مراقبة عملية التنفس الخاص به عن طريق مراعاة الوقت اللازم لعملية الشهيق والزفير، وأوصت الخبيرة الألمانية بتخصيص بضع دقائق يوميا للقيام ببعض التدريبات على التنفس، حيث يتم أخذ شهيق لمدة أربع ثوان، ثم حبس النفس لمدة أربع ثوان، ثم الزفير لمدة سبع ثوان.

ونصحت سابين كيند بدمج تمارين التنفس بوعي ضمن الروتين اليومي، وذلك من خلال اختيار مكان هادئ ومريح لأداء تمارين التنفس يوميا ولعدة مرات في اليوم في أوقات محددة.

علاوة على أنه يمكن الاعتماد على بعض الطرق الأخرى للتخلص من التوتر مثل المواظبة على ممارسة الرياضية أو تمارين اليوجا والتأمل واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والإقلاع عن التدخين وتجنب محفزات التوتر والضغط العصبي.