10 معلومات عن مهرة طنطاوي ملكة جمال مصر 2023.. أبهرت الجميع بثقافتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توجت مهرة طنطاوي، بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023، لتتأهل لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر إقامتها في السلفادور، 18 نوفمبرالمقبل، إذ أعلنت إدارة المسابقة في مصر، عن فوزها رسميا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ملقية الضوء على الطموحات والأماني التي تحلم بتحقيقها المتسابقة المصرية.

ورغم أن مهرة، تبلغ من العمر 21 عاما، إلا أنها استطاعت اقتناص اللقب من باقي المتسابقات، لتصبح ملكة جمال مصر.

معلومات عن مهرة طنطاوي ملكة جمال مصر

نستعرض أبرز المعلومات عن مهرة طنطاوي، ملكة جمال مصر للعام الجاري، وفق حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

- من مواليد عام 2002.

- درست في كلية إدارة وتسويق الأعمال.

- تعمل كعارضة أزياء، وتشارك في عديد من عروض الأزياء داخل مصر وخارجها.

- حصلت على لقب ملكة جمال إنتركونتيننتال مصر 2022، بعدما شاركت في المسابقة في أكتوبر الماضي، في شرم الشيخ.

مهرة طنطاوي وحلم «ملكة جمال الكون»

- تمتلك مهرة طنطاوي، شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها آلاف من الأشخاص ويتفاعلون معها فيما تشاركه عبر حساباتها المختلفة، إذ تشارك روتينها اليومي بين الحين والآخر.

- تعتبر مهرة واحدة من الفتيات اللواتي يهتمين بالسياحة والسفر حول العالم.

- ستكون مهرة طنطاوي الممثلة الرسمية لمصر في الدورة 72 لملكة جمال الكون، التي ستقام في السلفادور في 18 نوفمبر المقبل.

محاربة الفقر والقضاء عليه

- إعجاب شديد حصدته مهرة طنطاوي، إذ استحوذت على قلوب الحكام والمعجبين بجمالها الجذاب ومهارات التواصل الأصيلة، بخلاف ثقافتها، إذ تحدثت عن طموحاتها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر، وعما ستقوم به للقضاء على الفقر، قائلةً: «سأتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لمحاولة خلق بيئة تمويل صغيرة، وتمكين الأشخاص العالقين في ظروف الفقر، حتى يخرجوا من تلك الحالة».

- تنافست مهرة، على لقب ملكة جمال مصر، خلال التصفيات النهائية مع متأهلات أخريات هن سلمى الطوخي، ودعاء ميرا طارق، وآية عبد الرازق، وأميرة عثمان.

- لفتت مهرة، نظر لجنة التحكيم، التي كان من بينها مي عمر، وملكة جمال الكون الفلبينية 2022 آرسي مونوز، وعارضة الأزياء الفلبينية الإيطالية سيليستي كورتيسي.