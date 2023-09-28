سر اصرار نجاح سلام على الغناء بالحجاب.. ارتدته بعد تصوير آخر أفلامها «الشيطان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد اللبنانية نجاح سلام، واحدة من الفنانات اللاتي سطرن أسمائهن بحروف من نور في تاريخ الفن المصري، بصوتها وأدائها المميز، وتركت النجمة التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 92 عاما، مجموعة من الأعمال الرائدة، وربما لم يحفظ الجيل الحالي ملامحها لكنه بالطبع يعرف أغانيها.

وإذا كنت من متابعي الإذاعة المصرية، فبالتأكيد استمعت لواحدة من أشهر الأغنيات الوطنية التي قدمتها وهي «يا حبيبتي يا مصر» التي ظلت تُذاع باستمرار، بحسب ما نشر في مجلة الكواكب الصادر بتارخ 29 ديسمبر 1953.

ولدت نجاح سلام، في 13 مارس 1931، وورثت الفن من والدها محيي الدين سلام، عازف العود الموهوب وملحن وزجال، عاشت مع المصريين انتصاراتهم وأحزانهم، وقدمت العديد من الأغاني الوطنية على رأسها «النيل مقبرة الغزاة، أرض السلام»، وشاركتهم أحزانهم وأفراحهم فغنت منذ 1956 وحتى النصر في 1973، لتظل أغانيها محفورة في أذهاننا، قبل أن ترحل في مثل هذا اليوم سبتمبر عن عالمنا.

سر اصرار نجاح سلام على الغناء بالحجاب.. ارتدته بعد «الشيطان»

على الرغم من النجاح الكبير التي حققته الفنانة الراحلة نجاح سلام، إلا أنها قررت ارتداء الحجاب تحديدًا عقب آخر أفلامها «الشيطان»، مع فريد شوقي، والذي طُرح في دور العرض أواخر الستينيات، إذ فُوجئت الصحف بحجاب نجاح سلام بعد عودتها من الحج وانتشرت شائعة اعتزالها لكنها سرعان ما نفت الأمر.

وبحسب ما ذكرته الفنانة الراحلة في حوار إعلامي بإحدى الصحف العربية، أكدت أنها ارتدت الحجاب كونها رأت الوقت مناسب لذلك، ولم تعتزل بل أصرت على تقديم فنها بالحجاب، مشيرة إلى إنها سألت شيوخ عديدة، وأكدوا لها إنه يمكن أن تغني بالحجاب، ولا ترى في مزاولة الفن ما هو حرام بل أصرت على تقديم حفلات.

الجدير بالذكر، أن والد الفنانة الراحلة، هو محيي الدين عبدالرحمن سلام رئيس الإذاعة اللبنانية ومدير الدائرة الموسيقية بها، أما جدها فكان الشيخ عبدالرحمن سلام مفتي لبنان، وتزوجت من أستاذ جامعي هو سلمان سعد، وأنجبت منه ابنتين، ولكنهما انفصلا بعد 9 أعوام.