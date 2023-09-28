علامات تكشف السكتة القلبية قبل حدوثها.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السكتة القلبية هي واحدة من أكثر الحالات الطبية الخطيرة التي تحدث عندما يتوقف قلبك عن النبض.

وتختلف حالات الاعتقال القلبي (حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم إلى الجسم) عن النوبات القلبية، حيث ينقطع إمداد الدم إلى العضو.

وهي ناجمة عن عدم انتظام ضربات القلب عندما لا يعمل النظام الكهربائي في الجسم بشكل صحيح، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسوف يموت الشخص في غضون دقائق ما لم يتم علاجه فورا بالإنعاش القلبي الرئوي .

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكنك اكتشافها قبل حدوث الاعتقال.

وكشغ الدكتور كيندارون رينير أخصائي أمراض القلب بالولايات المتحدة، عن الأعراض التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة.

وقال إن حوالي نصف المرضى تظهر عليهم الأعراض في الساعات أو الأيام أو الأسابيع التي تسبق السكتة القلبية.

ونظرت دراسة نٌشرت في مجلة لانسيت، في مدى شيوع الأعراض لدى مرضى السكتة القلبية ومراقبة مجموعة من المرضى غير المصابين بالسكتة القلبية الذين اتصلوا أيضًا بخدمات الطوارئ.

ودرس الباحثون أكثر من 1500 شخص بالغ.

ضيق التنفس:

كانت العلامة المبكرة الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية هي ضيق التنفس، وعانى نحو 41% من المرضى من هذه الأعراض، وقال الباحثون إن هذه كانت العلامة الوحيدة التي ترتبط بشكل كبير بالسكتات القلبية لدى الرجال والنساء.

ألم الصدر:

وكان ألم الصدر ثاني أكثر العلامات شيوعًا، وقد أثر ذلك على حوالي ثلث المرضى، ومع ذلك، فقد كان مرتبطًا إلى حد بعيد فقط بالسكتات القلبية لدى الرجال، وليس النساء.

التعرق:

يؤثر التعرق الغزير أيضًا على مرضى السكتة القلبية أكثر من غيرهم، وظهرت الأعراض على حوالي 12%، كما كان مرتبطًا إلى حد بعيد فقط بالرجال، وليس النساء.

النوبات:

كان "النشاط الشبيه بالنوبات" أكثر شيوعًا أيضًا لدى مرضى القلب، وكان 11% منهم مصابين بالأعراض.

وكان الغثيان أو القيء والضعف والدوخة وأعراض البطن أكثر شيوعًا أيضا.

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